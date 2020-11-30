Нурмагомедов оценил вкус дагестанской баранины

https://static.news.ru/photo/160e6928-3316-11eb-a970-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил вкусовые качества дагестанской баранины. Некоторое время назад данное лакомство поднялось в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России».

Барашки — бомба, — отметил Нурмагомедов в Instagram.

Известно, что Нурмагомедов активно занимается сельским хозяйством. Что касается дагестанской баранины — она поднялась на промежуточную пятую строчку рейтинга.

Конкурс «Вкусы России» начался 19 ноября. Мероприятие продлится до 2 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов поделился способом поднять себе настроение. Для этого он посоветовал идти в спортивный зал.

В своём Instagram боец выложил снимок с утренней тренировки. На фото он сидит в зале с двумя спортсменами.