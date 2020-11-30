Нурмагомедов оценил вкус дагестанской баранины

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил вкусовые качества дагестанской баранины. Некоторое время назад данное лакомство поднялось в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России».
Барашки — бомба, —
отметилНурмагомедов в Instagram.
Известно, что Нурмагомедов активно занимается сельским хозяйством. Что касается дагестанской баранины — она поднялась на промежуточную пятую строчку рейтинга.
Конкурс «Вкусы России» начался 19 ноября. Мероприятие продлится до 2 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов поделился способом поднять себе настроение. Для этого он посоветовал идти в спортивный зал.
В своём Instagram боец выложил снимок с утренней тренировки. На фото он сидит в зале с двумя спортсменами.