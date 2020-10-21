Нурмагомедов: Али и Тайсон на другом уровне в сравнении со мной

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Абу-Даби, посвящённой турниру UFC 254, сравнил свои достижения с наследием величайших боксёров-тяжеловесов.
Смогу ли я приблизиться по величию к Мохаммеду Али и Майку Тайсону? Мохаммед Али на другом уровне. Тайсон — почти на таком же, как Али, но всё-таки чуть-чуть не там. Вряд ли я смогу приблизиться к этим людям, да у меня и нет такой цели, я просто хочу выигрывать каждый бой. Но посмотрим, что будет дальше, я ещё не закончил карьеру, — сказал Нурмагомедов.
Поединок между Нурмагомедовым и Гейтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как сообщал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт оценил уровень Хабиба Нурмагомедова и его роль в истории смешанных единоборств.