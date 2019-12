После жёсткого размена в первом раунде Нуньес перевела бой в партер и обрушила град ударов на свою соперницу. Бразильянка и в дальнейшем при первой возможности переводила бой на землю и била соперницу сверху, но в стойке де Рандами перехватила инициативу и в конце второго раунда потрясла чемпионку ударами ногами и коленями. Но это не привело к перелому. Нуньес за счёт преимущества в борьбе уверенно довела дела до победы по очкам. Судьи отдали ей победу со счётом 49:46, 49:45 и 49:44

Многолетний чемпион UFC, легендарный бразилец Жозе Алду проиграл первый поединок в наилегчайшем весе соотечественнику Марлону Мораэсу. По итогам равного трёхраундового поединка двое судей отдали победу Мораэсу со счётом 29:28, а третий с таким же счётом — Алду.