Нигерийский кошмар довёл соперника до слёз

Успешное начало боя не позволило бразильцу Гилберту Бёрнсу справиться с физической и ударной мощью нигерийского чемпиона и бывшего одноклубника Камару Усмана, который одержал очередную эффектную победу техническим нокаутом. Келвин Гастелум прервал серию поражений, а перспективная американка Мэйси Барбер уступила второй раз подряд. NEWS.ru подводит итоги турнира UFC 258.

UFC продолжает мельчать

Сохранение высоких темпов производства турниров и почти еженедельные шоу в UFC имеют и обратную сторону медали. Качество самих шоу стремительно снижается. Начиная с прошлого года, как минимум один турнир в месяц был похож на сплошной андеркарт, так как даже в главном бою дрались околотопы или середняки, а потому такие шоу были интересны лишь хардкорным фанатам. Снижение качества коснулось и номерных турниров, которые транслируются по системе pay-per-view. Вот и этим вечером помимо главного титульного боя в полусреднем весе в карде не было ни одного претендентского, топового или просто хорошо раскрученного противостояния, а соглавным событием (видимо, из соображений политкорректности) выбрали женский бой сомнительного качества.

Бёрнса хватило на один раунд

В поединке с одним из самых доминирующих чемпионов в истории полусреднего веса UFC Камару Усманом шансы бразильца Гилберта Бёрнса оценивались как совсем не высокие, даже притом, что его прозвище Дуринью переводится с португальского не так, как вы могли подумать, а как Крепкий Орешек. Но претендент начал бой без раскачки и уже в первом раунде потряс Усмана жёстким правым боковым. Большинство оппонентов Бёрнса упали бы если не от этого удара, то от последующего добивания, но чемпиону это только сыграло на руку. Он быстрее «проснулся», оценил реальную угрозу соперника, а дальше выстроил бой в нужном для себя ключе. При этом нигериец обошёлся без коронной для себя борьбы, справедливо остерегаясь навыков джиу-джитсу Бёрнса.

Перелом произошёл во втором раунде, когда Усман таким же жёстким ударом с наскока потряс бразильца. При этом было видно, что потрясён он гораздо сильнее и уже не смог полноценно оправиться от этого удара. Усман и дальше использовал свою фантастическую ударную мощь, которой хватало, чтобы валить оппонента с ног даже джебами. В начале третьего раунда бразилец от такого острого удара оказался на земле и тут же был добит словно молотом жёсткими колотушками сверху. Усман доказал, что является по-настоящему универсальным бойцом, который в стойке не менее опасен, чем на земле. После схватки всегда суровый Усман проявил себя вполне живым человеком и, растрогавшись, утешал не скрывавшего слёз отчаяния избитого им экс-одноклубника.

На пути к рекорду

Для непобеждённого в октагоне Усмана эта победа стала 13-й подряд, и он сравнялся по этому показателю с лучшим полусредневесом в истории Жоржем Сен-Пьером. С учётом его ещё молодого возраста, стремительного прогресса и отсутствия сопоставимого по силе оппонента в дивизионе у нигерийца есть все шансы, чтобы это достижение превзойти. Однако его цель — абсолютное достижение UFC всех времён, которое с 16-ю победами принадлежит бразильцу Андерсону Силве. Сложно сказать, кто может попытаться помешать Усману осуществить это в следующем бою, но с высокой вероятностью его соперником станет победитель поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном, который заменит попавшего в череду проблем шведского чеченца Хамзата Чимаева.

Будущее в тумане

Перспективная американка Мэйси Барбер дебютировала в UFC в 20 лет, сходу одержала четыре досрочных победы и рассматривалась организацией как будущая чемпионка. Год назад ей преподнесла урок универсального боя ветеран с лицом школьной учительницы Роксанн Модаффери, а затем Барбер, получившая многообещающее прозвище Будущее, долго залечивала травмы. Поединок с мексиканкой Алексой Грассо должен был стать её возвращением в титульную гонку, тем более что матчмейкеры сделали его соглавным боем номерного турнира. Громкого аванса яркий проспект так и не оправдала, безвольно проиграв два раунда и включившись лишь в последней пятиминутке. Этот бой стал очередным подтверждением прописной истины, что лишь единицы из десятков многообещающих бойцов оправдывают в октагоне выданные авансы.

Возвращение к истокам спасло карьеру Гастелума

Келвин Гастелум Jason Silva/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Другой некогда ярчайший проспект и самый молодой победитель шоу The Ultimate Fighter Келвин Гастелум на пути к 30-летнему рубежу попал в серьёзную карьерную яму. Три поражения подряд поставили его на грань вылета из элиты среднего веса, если не вообще из UFC, а потому победа над Ианом Хайнишем была нужна как воздух. В угоду зрелищности Гастелум в последних боях предпочитал рубиться, забывая про свою отличную борцовскую базу, и если поначалу эта тактика приносила плоды в виде эффектных нокаутов, то с топовыми ударниками он не тянул в силу технических пробелов.

С Хайнишем мексиканец решил вернуться к истокам и показал всё то, что в него заложили в колледже Айдахо. Он вязал соперника в клинче, ловил его удары ногами и коленями, после чего со всей своей мощью бросал на землю и контролировал в партере. В некоторых моментах Хайниш перехватывал инициативу, но противостоять напору соперника в трёх раундах так и не смог, а заодно и провалил экзамен на статус топового бойца. У Гастелума же появился шанс реанимировать свою карьеру и в следующий раз получить шанс в поединке уже с топовым соперником.