Минувший год был полон ярких взлётов и падений, сенсаций и скандалов. Были повержены казавшийся неуязвимым супертяж Энтони Джошуа и русский «Крашер» Сергей Ковалёв, Артур Бетербиев объединил чемпионские пояса, выиграв российско-украинское противостояние, а прошедшие в России любительские чемпионаты мира выпали из олимпийского отбора из-за противоречий МОК и AIBA. NEWS.ru вспоминает главные события 2019-го в боксе.

Как толстяк вырубил титана

Олимпийского чемпиона Энтони Джошуа считали идеальным тяжеловесом. На момент первого боя с Энди Руисом он имел почти безупречный послужной список на профессиональном ринге: 22 боя, 22 победы, 21 нокаут. Толстяка-мексиканца, которого с его весом не выпустили бы даже в клетку UFC, он воспринимал исключительно как разминочный мешок перед началом долгой и успешной заокеанской карьеры, ведь до этого все свои победы он одержал в Великобритании. Уже в третьем раунде Джошуа отправил Руиса на настил и ринулся добивать, что его и сгубило. Короткие рычаги мексиканца на ближней дистанции стали фатальным оружием для Джошуа. После четвёртого нокдауна в седьмом раунде рефери остановил бой. После этого Руис долго купался в славе, вышел на реванш ещё толще прежнего и проиграл сверхосторожному Джошуа в дистанционном противостоянии.

От Альвареса до Альвареса: возвращение и закат Ковалёва

Богатым на события получился год и для лучшего российского боксёра последнего десятилетия Сергея Ковалёва. Сначала он вернул себе чемпионский титул по версии WBO, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса за поражение нокаутом в 2018 году. Затем летом в родном Челябинске в потрясающем по драматизму поединке он взял верх над Энтони Ярдом и заработал право на кассовый бой мечты с Саулем Альваресом. Мексиканец хоть и поднялся в чужую весовую категорию, был хозяином положения. Ковалёву пришлось принимать бой на коротком уведомлении, ограничивать вес не только за день, но и во время боя, и драться на территории соперника. Если ещё три-четыре года назад предсказать победителя боя было бы крайне сложно, то сейчас усталый Ковалёв проиграл совсем безнадёжно, отправившись в нокаут в концовке.

Бетербиев — единственный российский суперчемпион

Если Ковалёв в последние пару лет утратил господство в полутяжёлом весе, то Артур Бетербиев сделал шаг к тому, чтобы считаться его новым королём. После победы над украинцем Александром Гвоздиком он объединил в своих руках чемпионские титулы IBF и WBC. Этот бой стал самым серьёзным испытанием в его профессиональной карьере и поначалу складывался не так гладко. Александр за счёт движения создавал проблемы Артуру и выиграл первые восемь раундов. Однако в заключительной трети он начал уставать и пропускать тяжёлые удары. Бетербиев сразу понял состояние соперника и завершил бой в десятом раунде, не давая тому прийти в себя.

Артур Бетербиев arturbeterbiev/instagram.com

Теперь Артура ждёт обязательная защита в Китае, где его соперником станет местный боксёр Мэн Фаньлун. После этого его команда готова продолжить объединение поясов и начать переговоры с другим россиянином, владельцем ремня WBA Дмитрием Биволом. Победитель этого боя получит право считаться лучшим российским боксёром прямо сейчас, ведь других суперчемпионов в нашей стране в настоящее время нет.

Первый пояс Беспутина

Третьим действующим обладателем пояса чемпиона мира стал полусредневес Александр Беспутин, завоевавший титул WBA в бою с соотечественником Раджабом Бутаевым в Монако. Уроженец Каменска-Уральского имел за плечами солидную любительскую карьеру, участвовал в чемпионате мира, а на первых Европейских играх в Баку завоевал серебряную награду, после чего решил не бороться за олимпийскую путёвку, а отправиться прямиком в Америку, где начал профессиональную карьеру под чутким руководством известного менеджера Эгиса Климаса. После 13 побед на американских рингах он получил шанс сразиться за вакантный титул с таким же небитым проспектом Бутаевым. Дагестанец действовал агрессивнее все 12 раундов, но Беспутин переигрывал его за счёт движения и контратак. После боя его поздравил с победой бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе Александр Усик.

У Пакьяо порох ещё не отсырел

Безусловно, одним из героев уходящего года стал легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо, в 40 лет вернувший себе чемпионский титул. Две яркие победы над топовыми соперниками Эриеном Бронером и Кейтом Турманом доказали, что Пакмэна ещё рано списывать со счетов и он остаётся одним из ярчайших боксёров современности. Для непобеждённого Турмана он стал настоящим злым гением, отправившим его в нокдаун уже в первом раунде. Конечно, возраст даёт о себе знать, и Мэнни уже не в состоянии, как прежде, проводить в бешеном темпе все 12 раундов0, но опыт и тайминг позволяют ему выигрывать бои на классе. После таких успехов с новой силой вспыхнули разговоры о возможном реванше с Флойдом Мейвезером.

Угроза исключения из олимпийской программы прошла стороной

Накануне Игр в Токио бокс столкнулся с самыми серьёзными проблемами за всю более чем столетнюю историю в олимпийском движении. Это едва не стоило ему места в олимпийской программе Токио. Коррупционные скандалы, связанные с судейством, огромные долги федерации, хаотичная смена руководителей и избрание президентом человека с неоднозначной репутацией привели к тому, что МОК выказал вотум недоверия Международной федерации любительского бокса AIBA. Впрочем, полного коллапса избежать удалось, и вид спорта в программе решено сохранить. Только AIBA не будет иметь никакого отношения к олимпийскому турниру, а «прославшившихся» в Рио судей не допустят на пушечный выстрел до судейства даже на квалификационных турнирах.

В связи с этим смазанными оказались два предолимпийских чемпионата мира, которые прошли в России. Некоторые сильные боксёры решили их пропустить, так как олимпийские путёвки в Екатеринбурге и Улан-Удэ не разыгрывались. Сборная России с поставленной задачей порадовать домашнюю публику справилась. Мужчины провели лучший чемпионат за 12 лет, завоевали три золотые медали и заняли второе общекомандное место, а женщины и вовсе были вне конкуренции с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.