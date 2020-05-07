Немков оценил шансы Фергюсона и Олейника на UFC 249

Фото: Вадим Немков/vk.com

Российский боец, претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о том, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса.

Обычно я живу в городе, но сейчас с семьёй переехал к родителям в частный дом в посёлке. Во дворе у меня есть возможность заниматься на турнике. Также я бегаю кроссы....