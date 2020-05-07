Немков оценил шансы Фергюсона и Олейника на UFC 249

Российский боец Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от поединков на турнире UFC между Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи и между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом.
Олейник и Вердум — оба первоклассные борцы. Думаю, бразилец предпочтёт вести бой в стойке, а в партере их шансы 50 на 50. Трудно сказать, чьё джиу-джитсу сильнее. У Вердума неплохая ударная техника, получше, чем у Олейника. В главном бою небольшой фаворит Фергюсон. Гейтжи при этом нельзя списывать со счетов, так как у него есть ударная мощь. Я знаю, что Фергюсон пропускает удары, поэтому Гейтжи может закончить бой в любое время, — рассказал Немков NEWS.ru.
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