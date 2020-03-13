https://static.news.ru/photo/79dc0f8c-651c-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец лёгкого веса Тимур Нагибин, представляющий клуб «Архангел Михаил», заявил, что хотел бы поставить точку в противостоянии с армянином Георгием Караханяном. Их бой на турнире в АСА 90 в Москве был признан несостоявшимся из-за неспортивного поведения обоих бойцов, а Караханян был уволен из организации.

С Георгием все всё видели и понимают, какой это человек. Надеюсь, в будущем мы подерёмся с ним. Раньше мне было невыгодно драться с ним, потому что я шёл на серии из двух побед, а у него были поражения. Сейчас я последний бой проиграл, а он выиграл, и мы можем встретиться, — рассказал Нагибин NEWS.ru.

Также боец отметил, что при этом он хочет дать сопернику возможность доказать, что он не трус, а мужик и что Караханян тоже заинтересован в этом бое.

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