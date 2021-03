На турнире RIZIN произошёл нокаут за шесть секунд

За это время он дважды сбил с ног соперника. Сначала отправил его в нокдаун встречным ударом, а затем нокаутировал правым кроссом при попытке подняться.

Records being broken left and right!



Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!



