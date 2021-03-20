На турнире RIZIN произошёл нокаут за шесть секунд

https://static.news.ru/photo/565029c2-8a50-11eb-ae37-96000091f725_660.jpg Цуёси Сударио Фото: tsuyoshi__13/instagram.com

Японская лига смешанных единоборств RIZIN провела очередной турнир в Нагое RIZIN 27. В бою тяжеловесов японец Цуёси Сударио за шесть секунд нокаутировал своего соотечественника Кадзуси Миямото. Это самое быстрое окончание боя в истории лиги.

За это время он дважды сбил с ног соперника. Сначала отправил его в нокдаун встречным ударом, а затем нокаутировал правым кроссом при попытке подняться.

Records being broken left and right!



Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!



Stream the last 4 fights here:



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#RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u — RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021

В главном бою вечера чемпионка RIZIN в минимальном весе (до 49 кг) японка Аяка Хамасаки (22-3) в реванше победила раздельным решением судей соотечественницу Канну Асакуру (17-5). Их первый бой в декабре 2018 года также завершился победой Хамасаки, которая взяла верх рычагом локтя во втором раунде.

Как писал NEWS.ru, в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном бою которого открытие прошлого года и автор пяти побед в пяти поединках Кевин Холланд уступил единогласным решением судей 37-летнему ветерану Дереку Брансону.