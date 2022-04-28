Мир, месть и бой года. Самые крутые поединки выходных Андрей Сироткин, Фёдор Чудинов, Оскар Вальдес и Шакур Стивенсон выйдут на ринг.

Фёдор Чудинов / Фото f.chudinov/vk.com

В ближайшие дни в профессиональном боксе пройдут сразу несколько вечеров, на которые российским болельщикам стоит обратить пристальное внимание. Два небитых боксёра Шакур Стивенсон и Оскар Вальдес проведут встречу в США, а в Москве Фёдор Чудинов и Андрей Сироткин сойдутся с Ализбеком Абдугофуровым и Виктором Мурашкиным соответственно. Подробнее в материале NEWS.ru.

Андрей Сироткин (Россия, 19-2-1) – Виктор Мурашкин (Белоруссия, 4-2)

Статус: рейтинговый бой в среднем весе

Предстоящий боксёрский вечер, запланированный в концертном зале «Мир», мог быть намного интереснее, если бы в качестве соперника Андрея Сироткина выступил мексиканец Хуан Диас, с которым изначально планировался поединок. Однако спортсмен не смог приехать в Москву и его заменил белорус Виктор Мурашкин.

29-летнему малоопытному белорусскому спортсмену предстоит самый сложный поединок в карьере. И его не должно быть обманчивого впечатления после поражение Сироткина в последнем поединке от Мейирима Нурсултанова. В стартовом раунде россиянин серьёзно травмировал глаз. Как признался сам Андрей, он просто перестал видеть, и даже испугался потерять зрение, поэтому угол россиянина остановил встречу.

Но перед этим у Андрея была серия неплохих побед. Артём Кравец и Грант Деннис неоднократно падали после ударов россиянина. Дэнни Дигнам устоял и даже «получил» ничью. Но именно «получил», потому россиянин дрался с ним в Великобритании, а с англичанами по честности сравниться могут разве что пираты Карибского моря. При полном доминировании Андрея, местные судьи сочли его недостойным победы.

Мурашкина также недооценивать не стоит. У него более 500 любительских боев, но сейчас шоу ожидается именно от Сироткина, который должен закрыть своё поражении от Нурсултанова и дальше выйти на кого из братьев Байсангуровых: Хуссейна и Хасана. Именной такой план у промоутера вечера Зяки Юнисова.

Фёдор Чудинов (Россия, 25-2-1) – Ализбек Абдугофуров (Узбекистан,13-1)

Статус: рейтинговый бой

Встреча Фёдора Чудинова и Ализбека Абдугофурова вполне могла бы претендовать на какой-то региональный титул, но ведущие боксёрские организации мира не слишком лояльно относятся к россиянам в последнее время.

Фёдор Чудинов Сергей Булкин/NEWS.ru

Чудинов – невероятно опытный боец, за плечами которого поединки с Феликсом Штурмом, Айзеком Чилембой, Хассаном Н’дамом Н’джикамом и Наджибом Мохаммеди. Он – первый номер второго среднего веса среди россиян. Абдугофуров также не простой парень. До крайнего поединка с Павлом Силягиным он владел поясом WBC Silver. В стартовых раундах узбек выглядел лучше российского боксёра, но Силягину удалось его задавить и навязать свою тактику на бой.

Именно через призму Силягина стоит оценивать предстоящее противостояние. После того как Чудинов свёл вничью встречу с Чилембой, Павел просто деклассировал малавийского боксёра. И если от Сироткина можно ожидать яркой победы, встреча Чудинова и Абдугофурова должна отличаться бескомпромиссным противостоянием, где победу в поединке может решить буквально один раунд.

Также у предстоящего поединка будет свой личный подтекст, потому что в 2018 году Абдугофуров победил брата Фёдора – Дмитрия Чудинова.

Шакур Стивенсон (США, 17-0) – Оскар Вальдес (Мексика, 30-0)

Статус: объединительный бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полулёгком весе

Поединок Шакура Стивенсона и Оскара Вальдеса – украшение всего майского месяца. Встречи двух небитых боксёров редки сами по себе, а здесь ещё встречаются два чемпиона. Фаворитом в противостоянии значится американский боксёр. Он был серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, а уже через три года взял пояс в профессиональном боксе, буквально уничтожая соперников.

Шакур Стивенсон Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В прошлом году оба не только дебютировали в полулёгком дивизионе, но и отняли пояса у действующих чемпионов. Оскар Вальдес ярчайшем образом расправился с соотечественником Мигелем Берчельтом, который также шел фаворитом, а Шакур Стивенсон катком проехался по ветерану Джамелу Херрингу.

И Вальдес, и Стивенсон серьёзно рискнули, согласившись на эту встречу. Американец является фаворитом в виду небольшого антропометрического преимущества и не слишком уверенной победы Вальдеса над Робсоном Консейсао. Тогда многие специалисты посчитали, что победу заслужил именно олимпийский чемпион из Бразилии.

Но один конкретный неудачный бой мало значит. Вальдес неоднократно проявлял способность собираться к самым значимым поединкам в своей карьере. Что подтвердит не только Берчельт, но и Евгений Градович со Скоттом Куиггом.

Интересная вывеска и богатое прошлое боксёров налицо, но гораздо более важно, что они оба умеют показывать бескомпромиссный, атакующий и умный бокс. Встречу Вальдеса и Стивенсона обязательно нужно смотреть, потому что потенциально поединок претендует на, ни много ни мало, «Бой года».