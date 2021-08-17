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Минниханов и шеф Международной федерации ММА открыли комплекс в Татарстане

07:24, 18 августа 2021
Минниханов и шеф Международной федерации ММА открыли комплекс в Татарстане Фото: tatar-inform.ru
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун открыли спорткомплекс «Барс Арена» в городе Кукмор в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Татарстан знаменит своими спортивными традициями. Руководство Республики уделяет большое внимание здоровому образу жизни и массовому спорту. Мы рады, что благодаря чемпионату Европы на открытии спорткомплекса и зала ММА смогло присутствовать руководство Республики Татарстан и ИММАФ. И в этом отдельная заслуга президента Федерации ММА Татарстана Рушана Мингазова, — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Также Минниханов и Браун посмотрели тренировку борцов по курешу (национальная борьба на поясах) и посетили зал для пауэрлифтинга. Керрит Браун является гостем Казани во время проведения чемпионата Европы по ММА с 16 по 20 августа.

Как сообщалось ранее, сборная Бахрейна по ММА примет участие в открытом чемпионате Европы, который пройдёт в Казани с 16 по 20 августа. Возглавит команду наследный принц Бахрейна шейх Халид бин Хамад аль-Халифа.

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