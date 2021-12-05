Два явных топа: Минеев изъявил желание подраться со Шлеменко

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что их поединок с бывшим обладателем титула Bellator Александром Шлеменко может стать одним из «крутейших событий» 2022 года. Как сказал боец в эфире Instagram, они способны показать в клетке шоу, пишет «Чемпионат».

Дальнейшие планы? Я неоднократно говорил, что мне интересен бой с Сашей Шлеменко. Это может стать одним из крутейших событий следующего года. Было бы круто. На сегодняшний день считаю, что мы с Сашей — два явных топа, которые могли бы сойтись и показать шоу, — сказал Минеев.

Действующий чемпион AMC Fight Nights отметил, что сторонам необходимо достичь соглашения, чтобы этот поединок состоялся.

Минеев также отметил, что был бы не против провести поединок с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Минеев провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед (14 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё один бой был признан несостоявшимся. В октябре Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

Ранее Шлеменко признался, что не ожидал настолько лёгкой победы Сантоса над Емельяненко. По его словам, россиянин не сумел даже шлёпнуть бразильца по ходу схватки.