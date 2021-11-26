Шлеменко заявил, что Сантос разобрался с Емельяненко «как с ребёнком»

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Российский боец лёгкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев и экс-чемпион промоушена в данной категории Рафаэль Дос Аньос устроили перепалку в социальной сети Twitter. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова обвинил бразильца в том, что тот снимался с поединков с ним. Оппонент, в свою очередь, призвал россиянина не упоминать его имя.

Всё началось с того, что Махачев посмеялся над желанием Дос Аньоса подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Бразилец предложил ирландцу «встретиться без охраны» и провести бой...