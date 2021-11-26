Шлеменко заявил, что Сантос разобрался с Емельяненко «как с ребёнком»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
12:37, 28 ноября 2021
Александр ШлеменкоФото: facebook.com/alexander.shlemenko
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не ожидал, что бразилец Марсио Сантос настолько легко победит ветерана PRIDE и экс-чемпиона мира по версии ProFC Александра Емельяненко в главном поединке турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. По его словам, россиянин не сумел даже шлёпнуть бразильца по ходу схватки, сообщает «Спорт-Экспресс».
Не ожидал, что Марсио так легко с ним разберётся. Это было как с ребёнком, по сути. Знаете, вот как раньше говорили, «мешка из Бразилии привезли» — и его за 2 секунды кто-то уработал. Здесь похожая ситуация. Согласен, что бой был динамичным, но Александр Емельяненко, как он сказал про меня, даже шлепка не смог сделать по Марсио, — сказал Шлеменко.
Поединок завершился в первом раунде, когда бразилец поймал россиянина на удушающий приём под названием «ручной треугольник».
Сантос одержал 17-ю победу в карьере (17-6-1), в то время как Емельяненко потерпел девятое поражение (28-9-1).
Ранее сообщалось, что Сантос был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки после поединка с Емельяненко. В ходе осмотра было установлено, что спортсмену удалось избежать серьёзных травм. У бразильца был диагностирован ушиб руки.