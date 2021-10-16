Минеев и Исмаилов провели дуэль взглядов перед боем

Российские бойцы смешанного стиля Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов в преддверии боя, который пройдёт в ночь на 17 октября в Сочи. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sport24.

Церемония прошла без провокаций и потасовок, что случалось между этими бойцами неоднократно.

Бой организован промоушеном AMC Fight Nights, на кону будет стоять пояс чемпиона организации, которым сейчас владеет Минеев.

15 октября боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от предстоящего боя и назвал фаворитом Магомеда Исмаилова.

Поединок между Минеевым и Исмаиловым состоится Сочи на WoW Arena. Это будет второй поединок между ними. Ранее они встречались в октябре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.