Минаков рассказал, как выборы в Думу повлияли на его подготовку к бою
Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков на пресс-конференции рассказал о своей мотивации в смешанных единоборствах и том, как на его подготовку к бою с Саидом Соума повлияли выборы в Государственную думу.
Главная моя мотивация в ММА — это вернуть себе пояс. Я не чувствую, что я намного сейчас уступаю своей лучшей форме. Именно придя в Bellator, я стал рассматривать ММА как основной вид деятельности для себя. Я поставил задачу выиграть Гран-при и стать чемпионом, а сейчас я хочу вернуть себе титул, и этот бой — шаг на пути к этому. Участие в политической жизни и выборах в Государственную думу не отразилось на моей подготовке. В преддверии боя спорт был для меня на первом месте, — рассказал Минаков.
Ранее легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко на пресс-конференции Bellator поделился подробностями своей подготовки к бою с Тимоти Джонсоном и рассказал, как ему помогал в тренировочном процессе Валентин Молдавский.