Минаков рассказал, как выборы в Думу повлияли на его подготовку к бою

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Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко на пресс-конференции Bellator поделился подробностями своей подготовки к бою с Тимоти Джонсоном и рассказал, как ему помогал в тренировочном процессе Валентин Молдавский, а также о том, какой момент шокировал Вадима Немкова.

Чувствую себя хорошо, подготовка прошла хорошо. Готовился вместе с Вадимом и другими ребятами, которые будут выступать на этом турнире. Самочувствие у меня хорошее. Валентин рассказал о своих ощущениях от боя...