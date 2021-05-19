Милонов высказался об идее сделать Хабиба министром культуры

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею рэпера Басты сделать экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова министром культуры Дагестана. Слова депутата приводит Sport24.

Неплохо! Хорошая идея. Хотя в Дагестане проблем с культурой нет, по крайней мере, в кино не показывают гадкие фильмы с мужчиной в роли феи. Не знаю, какой из Хабиба может получиться министр культуры Дагестана, но его, например, можно включить в состав экспертной комиссии Минкульта, чтобы он не допускал всякое гейство на экраны, — сказал Милонов.

Он также положительно оценил роль Нурмагомедова в отмене концертов Егора Крида в Дагестане, так как, по мнению депутата, творчество Крида — абсолютное уродство.

О том, что Хабибу нужно стать министром культуры Дагестана, Баста заявил во вторник, 19 мая.

В 2019 году в Махачкале были отменены концерты Егора Крида после слов Нурмагомедова о том, что такая музыка не нужна дагестанской молодёжи.