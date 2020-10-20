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Мэр Львова поддержал победившего Ломаченко американца

11:15, 20 октября 2020
Архивное фото Архивное фото Фото: Joel Plummer/Global Look Press

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение украинского боксёра Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.

При всём уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отвернёшься от страны, она отворачивается от тебя. И даже совершенно инопланетный парень по имени Лопес становится ближе к ней, — написал Садовой на своей странице в Facebook.

Бой состоялся в воскресенье 19 октября и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Как ранее писал NEWS.ru, после поединка часть украинских фанатов затравила Ломаченко.

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