Мэр Львова поддержал победившего Ломаченко американца

https://static.news.ru/photo/965b9090-12ac-11eb-9fb6-fa163e074e61_660.jpgАрхивное фотоФото: Joel Plummer/Global Look Press
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение украинского боксёра Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.
При всём уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отвернёшься от страны, она отворачивается от тебя. И даже совершенно инопланетный парень по имени Лопес становится ближе к ней, — написал Садовой на своей странице в Facebook.
Бой состоялся в воскресенье 19 октября и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.
Как ранее писал NEWS.ru, после поединка часть украинских фанатов затравила Ломаченко.