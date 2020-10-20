Мэр Львова поддержал победившего Ломаченко американца

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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от поединка с Джастином Гейтжи, который 24 октября пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

У нас была упорнейшая подготовка, а чем больше трудишься, тем слаще победа. Буду постоянно навязывать ему свой бой. Если не получится с первых попыток, готов бороться все 25 минут. Если...