Менеджер Нурмагомедова назвал время его следующего боя

https://static.news.ru/photo/6b04720a-aa2d-11ea-91a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов назвал срок его следующей защиты титула против Джастина Гейтжи.

У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Всё находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров ещё не утверждены, — цитирует Магомедова ТАСС.

Джастин Гейтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и обязательным претендентом на бой с россиянином. Свой титул он завоевал победив техническим нокаутом в пятом раунде Тони Фергюсона.

Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Александр Волков во вторник, 9 июня, отправится в США, где продолжит подготовку к бою с американцем Кёртисом Блейдсом.