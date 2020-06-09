Менеджер Нурмагомедова назвал время его следующего боя

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов назвал срок его следующей защиты титула против Джастина Гейтжи.
У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Всё находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров ещё не утверждены, — цитирует Магомедова ТАСС.
Джастин Гейтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и обязательным претендентом на бой с россиянином. Свой титул он завоевал победив техническим нокаутом в пятом раунде Тони Фергюсона.
Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Александр Волков во вторник, 9 июня, отправится в США, где продолжит подготовку к бою с американцем Кёртисом Блейдсом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен