Менеджер Нурмагомедова анонсировал его бой с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/627b5260-b703-11ea-a3ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: riaderbent.ru

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал поединок российского бойца с американцем Джастином Гейтжи.

Бой, по его словам, состоится 19 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 253. Об этом он сообщил в своём Instagram. Для 31-летнего Нурмагомедова это станет третьей защитой титула.

На данный момент Гейтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе. Это произошло после его победы над Тони Фергюсоном. Тогда поединок закончился техническим нокаутом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выразил негодование отсутствием его подопечного на обложке новой игры UFC 4 от EA Sports.