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Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге

19:12, 20 октября 2020 33
Луис Анхель Салазар Луис Анхель Салазар Фото: principeaereo/instagram.com

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар потерял сознание и скончался прямо во время выступления на ринге.

Как пишет Mas Lucha, 23-летний спортсмен принимал участие в парном противостоянии. Он рухнул на землю после удара в живот.

Вскоре рестлер попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики диагностировали у Салазара кровоизлияние в мозг.

Ранее NEWS.ru писал, что американский боксёр Патрик Дэй умер после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Он был нокаутирован на ринге, после чего резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Бой состоялся 2 октября в Чикаго в андеркарде встречи украинца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном.

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