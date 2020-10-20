Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар потерял сознание и скончался прямо во время выступления на ринге.
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Вскоре рестлер попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики диагностировали у Салазара кровоизлияние в мозг.
Ранее NEWS.ru писал, что американский боксёр Патрик Дэй умер после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Он был нокаутирован на ринге, после чего резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Бой состоялся 2 октября в Чикаго в андеркарде встречи украинца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном.