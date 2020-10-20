Мексиканский рестлер умер во время выступления на ринге

https://static.news.ru/photo/69abf590-12f1-11eb-b851-fa163e074e61_660.jpg Луис Анхель Салазар Фото: principeaereo/instagram.com

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар потерял сознание и скончался прямо во время выступления на ринге.

Как пишет Mas Lucha, 23-летний спортсмен принимал участие в парном противостоянии. Он рухнул на землю после удара в живот.

Вскоре рестлер попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Медики диагностировали у Салазара кровоизлияние в мозг.

Ранее NEWS.ru писал, что американский боксёр Патрик Дэй умер после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Он был нокаутирован на ринге, после чего резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Бой состоялся 2 октября в Чикаго в андеркарде встречи украинца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном.