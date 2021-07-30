Мамедов одержал тяжёлую победу в дебютном бою в Bellator

Дебютирующий в Bellator российский боец лёгкого веса Ислам Мамедов (20-1-1) победил по очкам американца Брента Примуса (10-2) на турнире в Анкасвилле (США).

В углу у Мамедова присутствовал Хабиб Нурмагомедов. Россиянин осторожно начал поединок, делая акцент на выстрелы двойками навстречу, а войдя в клинч свалил соперника на землю. Одним словом, работал как обычный ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Не хватало только ударов сверху и давления. Во втором раунде Ислам напропускал ударов из клинча и отметился бесполезным с точки зрения позиции броском. Примус сохранял контроль в клинче, но вторая попытка броска Ислама оказалась удачнее. Однако и внизу Примус был опасен, пытаясь исполнить узел локтя.

Примус поскользнулся в последнем раунде, чем тут же воспользовался Мамедов, взяв контроль на земле, но американец снова угрожал болевыми приёмами на руку. Ислам пытался отвечать ударами сверху, но не имел явного преимущества в партере. По итогам трёх раундов двое судей отдали минимальную победу Мамедову со счётом 29:28, а третий поставил бы те же очки в пользу Примуса.

На турнире также состоялся дебют брата Забита Магомедшарипова, известного бойца UFC. Также выступающий в полулёгком весе Хасан Магомедшарипов победил техническим нокаутом во втором раунде Джонатана Кироза.

Как сообщалось ранее, в Анкасвилле прошёл турнир Bellator 263, в главном бою которого бразильянка Жулиана Веласкес победила раздельным решением судей Дениз Килхольц из Нидерландов и отстояла титул чемпионки в наилегчайшем весе.