Единоборства

Макгрегор раскритиковал КНР за некачественные товары борьбы с коронавирусом

18:41, 04 апреля 2020 14
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал новость о том, что Китай прислал в Соединённое королевство некачественные товары в рамках помощи борьбы с коронавирусом.

Мало того что эти люди повысили цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Всё взлетело в цене! Так ещё и эти партии непригодны! — написал спортсмен в Twitter.

Макгрегор назвал такое поведение бесчеловечным. Он призвал властей забрать обратно слова благодарности и не надеяться на помощь в борьбе с новым заболеванием.

Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

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