Макгрегор раскритиковал КНР за некачественные товары борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/688a8944-768c-11ea-b67f-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал новость о том, что Китай прислал в Соединённое королевство некачественные товары в рамках помощи борьбы с коронавирусом.

Мало того что эти люди повысили цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Всё взлетело в цене! Так ещё и эти партии непригодны! — написал спортсмен в Twitter.

Макгрегор назвал такое поведение бесчеловечным. Он призвал властей забрать обратно слова благодарности и не надеяться на помощь в борьбе с новым заболеванием.

Take back this thank you and offer of assistance, this instant!

It is barbaric what has been done here. All the way throughout this pandemic. Barbaric! #FlattenTheirNose https://t.co/rUvehC916w — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).