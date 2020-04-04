Макгрегор раскритиковал КНР за некачественные товары борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/688a8944-768c-11ea-b67f-fa163e074e61_660.jpgКонор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал новость о том, что Китай прислал в Соединённое королевство некачественные товары в рамках помощи борьбы с коронавирусом.
Мало того что эти люди повысили цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Всё взлетело в цене! Так ещё и эти партии непригодны! — написал спортсмен в Twitter.
Макгрегор назвал такое поведение бесчеловечным. Он призвал властей забрать обратно слова благодарности и не надеяться на помощь в борьбе с новым заболеванием.
Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).