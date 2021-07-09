Макгрегор перенёс операцию на сломанной в бою с Порье ноге

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор сообщил на своей странице в Twitter, что успешно перенёс операцию на левой ноге, которую он сломал во время боя с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.

Только что из операционной, парни. Операция прошла превосходно, чувствую себя великолепно. Шесть недель на костылях — и мы вернёмся. Вперёд, с богом, — написал Макгрегор.

Ирландский боец получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей в конце первого раунда в третьем поединке против Порье. Врач не разрешил Конору продолжить бой во втором раунде, американец одержал победу техническим нокаутом и стал претендентом на чемпионский титул в лёгком весе.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Letâs go! God bless — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк прокомментировал NEWS.ru итоги боя Макгрегора с Порье. По его словам, Конор держал весь мир в напряжении, а потом разочаровал.