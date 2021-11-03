Макгрегор о бое Махачева с Хукером: не позволил бы довести кимуру до конца

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не позволил бы Исламу Махачеву завершить проведение болевого на руку, который принёс ему победу над Дэном Хукером. Об этом ирландец написал на своей официальной странице в Twitter.

Любой ценой нужно не допустить перешагивание через голову. Просто контролируйте спину соперника свободной рукой, после чего получите возможность ударить его коленом в глаз. Нужно разрешить такой удар. Лично я бы не позволил довести кимуру до конца, — написал Макгрегор.

На турнире UFC 267 Махачев взял верх над Хукером в первом раунде, исполнив болевой приём на руку — кимура. Россиянин долгое время не мог заставить сдаться соперника, а довершил начатое после подсказки своего углового — экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее известный российский боец Александр Емельяненко прокомментировал выступление Махачева на турнире UFC в Абу-Даби. Он впечатлился победой спортсмена и выразил мнение, что тот достоин претендовать на титул в лёгком весе.