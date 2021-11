Макгрегор о бое Махачева с Хукером: не позволил бы довести кимуру до конца

На турнире UFC 267 Махачев взял верх над Хукером в первом раунде, исполнив болевой приём на руку — кимура. Россиянин долгое время не мог заставить сдаться соперника, а довершил начатое после подсказки своего углового — экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее известный российский боец Александр Емельяненко прокомментировал выступление Махачева на турнире UFC в Абу-Даби. Он впечатлился победой спортсмена и выразил мнение, что тот достоин претендовать на титул в лёгком весе.

The knee was a sweetener but I could have sat there all day even without. That kimura, which was fully locked and gripped, was not getting finished.