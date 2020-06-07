Конор Макгрегор стал уже третьей суперзвездой UFC вслед за Генри Сехудо и Джоном Джонсом, объявившим о завершении бойцовской карьеры. Его примеру может последовать Хорхе Масвидаль, а Аманда Нуньес берёт долгую паузу. С учётом состояния отца Хабиба Нурмагомедова UFC рискует надолго остаться без кассовых боёв. Ведущие бойцы организации всё больше недовольны своими гонорарами и хотят получать, как звёзды других видов спорта, львиную долю прибыли компании. Следующим шагом после открытого шантажа лидеров может стать создание профсоюза, возглавить который и дать бой Дэйне Уайту по силам как раз Макгрегору.

На остров деньги есть, а на гонорары — нет

Многие любители единоборств наверняка задумывались в последние годы, почему ММА обходит бокс по популярности, а ведущие боксёры получают по-прежнему намного больше сильнейших бойцов. В конце концов, Конор Макгрегор, чтобы сорвать большой куш, пошёл драться на территорию противника, а не заманил Флойда Мейвезера в октагон. UFC одной из первых спортивных организаций возобновила деятельность, однако большинство ведущих бойцов недовольны предложенными гонорарами и отказываются от поединков.

Возможная причина в том, что промоутеры большую часть доходов от соревнований оставляют у себя, что позволяет им проводить турниры даже без зрителей и организовать «бойцовский остров», который, как выяснили журналисты, находится вовсе не в океане, а на территории Объединённых Арабских Эмиратов, а потому требует гораздо меньше средств для развития инфраструктуры.

Причина такого положения дел исключительно в монопольном статусе UFC. Ни одна другая крупная организация не в состоянии проводить турниры каждую неделю и иметь под своим крылом всех сильнейших бойцов. С другой стороны, именно разрозненность федераций, промоутерских организаций и жёсткая конкуренция телеканалов привела к тому, что в боксе крайне сложно организовать бой двух сильнейших соперников, о котором мечтают фанаты.

Ведущие бойцы UFC получили статус и известность, сопоставимую с представителями других популярных видов спорта, однако пока они могут только мечтать об их гонорарах. Дэйна Уайт желание Джона Джонса получать гонорар, как Деонтей Уайлдер, обыграл как пример рвачества, но со спортивной точки зрения его многолетний чемпион ничуть не уступает Бронзовому Бомбардировщику.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если не Конор, то кто

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры уже в третий раз за последние четыре года, и каждый раз он использовал этот приём как метод давления на руководство UFC. Но то, что работает первый и второй раз, в третий — вызывает лишь улыбку, поэтому заявление ирландца никто в бойцовской индустрии не воспринял как окончательное и бесповоротное. Однако даже ему как главному локомотиву продаж компании не удавалось получить в ней долю и принципиально подвинуть Уайта в его взглядах на взаимоотношения лиги и бойцов. В этот раз Макгрегор постарался быть оригинален.

Эта игра меня больше не заводит. Не осталось интересных соперников. Они сдвинули бой Хабиба и Гейтжи на сентябрь, но и там что-то случится и этого не будет. Им нужно было устроить бой между мной и Гейтжи за временный титул и двигать дивизион дальше. Бой с Андерсоном Силвой за статус величайшего в истории мне также ничего не даст, потому что все скажут, что я побил старого ветерана, чей пик давно позади. В 2020-м я им точно скажу — всего хорошего, — заявил Макгрегор.

Тут вспоминается старая притча, в которой отец на примере веника учит своих сыновей держаться вместе, иначе по одному их всех переломают. Это касается и Макгрегора, и Джонса, и Масвидаля, и Стипе Миочича, который не хочет защищать пояс в тяжёлом весе в период пандемии. Любые одиночные выступления UFC в лице Уайта легко парирует и предлагает недовольным «выйти из автобуса и идти пешком». Ему играет на руку то, что в боксе ждут далеко не каждого, а другие ММА-организации не способны платить внушительный гонорар.

Профсоюз и локаут могут стать реальной угрозой

По оценкам экспертов, если в НХЛ и НБА спортсмены получают до 50 процентов от всех доходов лиги, то бойцам ММА светит только около 15–20. При этом они имеют лишь фиксированный доход от боя, бонусы за победу и яркое представление, в главных боях процент от телевизионных продаж и выплаты от титульного технического спонсора — компании Reebok. Во всём остальном спортсмены сами оплачивают тренировочные лагеря и пытаются искать другие источники дохода. Уайт при этом проводит чёткую границу между UFC и NFL, подчёркивая разную специфику лиги и невозможность проецировать другие правила на свой промоушен.

Однако в крупнейших командных лигах США давно работают профсоюзы спортсменов, которые отстаивают свои права в спорах с лигой и добиваются взаимовыгодных условий путём заключения коллективных договоров. Серьёзные противоречия могут привести к локаутам, что за последние 30 лет дважды случалось в НХЛ и один раз в НБА, однако для бойцов ММА, у которых не так много возможностей альтернативного дохода, подобный путь развития пока кажется маловероятным. В то же время, судя по исследованиям, это решение назрело.

Так, издание The Athletic провело опрос среди профессиональных бойцов MMA и убедилось, что почти 80 процентов поддерживают создание профсоюза или ассоциации. При этом 25 процентов считают, что лидером этой организации должен стать Конор Макгрегор, человек, выведший ММА на новый уровень, что способствовало росту гонораров бойцов. 17,4% поддержали при этом Даниэля Кормье, а 11,4% — новоиспечённого члена Зала славы, канадца Жоржа Сен-Пьера.

Все трое либо уже объявили, либо близки к завершению карьеры и могли бы использовать свой авторитет для изменения ситуации, когда популярность вида спорта стремительно растёт, а гонорары порой не устраивают не только ведущих бойцов, но и звёзд локальных промоушенов, отказывающихся покидать их. Даже ведущие российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не скрывают, что их не устроит стандартный контракт дебютанта UFC, а потому они не стремятся попасть в лучшую лигу мира любой ценой. Похоже, пришёл час менять стереотипы, а Дэйну Уайта ждут непростые времена.