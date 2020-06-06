Макгрегор назвал причину завершения карьеры

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Если Конор Макгрегор окончательно определился с тем, чтобы завершить спортивную карьеру, он вправе это сделать. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

Он подчеркнул, что организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) никого не заставляют драться насильно. Я люблю Конора, в этом виде спорта есть немного людей, которые делают это занятие по-настоящему приятным для...