Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

15:24, 07 июня 2020 20
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но сейчас среди них нет ни одного, кто имел бы значение, — цитирует Макгрегора ESPN.

Ирландец отметил, что его предложения по поводу поединков отвергались руководством UFC.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.

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