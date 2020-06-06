Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение завершить карьеру.
Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но сейчас среди них нет ни одного, кто имел бы значение, — цитирует Макгрегора ESPN.
Ирландец отметил, что его предложения по поводу поединков отвергались руководством UFC.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.
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