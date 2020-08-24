Поветкин проведёт поединок с Усиком, если не договорится о реванше с Уайтом

https://static.news.ru/photo/f8354e52-e609-11ea-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом, заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По его словам, поединок Поветкина и Усика мог бы стать боем «боксёров с отличной школой». Помешать этому событию может лишь тот факт, что оба боксёра «очень хорошо общаются и относятся друг к другу».

Не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге, — подчеркнул Рябинский в беседе с ТАСС.

В минувшую субботу, 22 августа, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС). В активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Ранее NEWS.ru писал, что Рябинский отметил главные ошибки Поветкина в поединке с Уайтом.

По его словам, за реванш с боксёром Поветкин может получить очень хороший гонорар, гораздо больше $1 млн.