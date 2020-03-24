https://static.news.ru/photo/19d4c964-6da8-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Артём Лобов Фото: Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов назвал условие, при котором он может вернуться в Ultimate Fighting Championship.

Я всё ещё заинтересован в бое с Зубайрой и готов каждый доллар, заработанный на нём, пожертвовать на благотворительность. Было бы здорово провести его в Дублине. Я бы попросил контракт на один этот бой. Деньги для меня не важны, главное, что этот бой должен произойти, — цитирует Лобова TheMaclife.com.

Ближайший бой Лобов, в последнее время выступавший в боксе без перчаток Bare Knuckle, намерен провести в польской лиге KSW с польским бойцом Марчином Врочеком.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но пока не готов его объявить.