Легенда UFC хочет сразиться с Де Ла Хойей и Холлифилдом в боксе

https://static.news.ru/photo/a7d5b586-b92c-11eb-b2d9-96000091f725_660.jpg Витор Белфорт (в центре) Фото: Vitor Belfort/twitter.com

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), легендарный 44-летний бразильский боец Витор Белфорт пожелал попробовать свои силы в профессиональном боксе, сообщает AG Fight .

Сейчас я ищу соперника. Слышал, что Оскар Де Ла Хойя хочется с кем-то подраться. Андерсон Силва был бы великолепным вариантом. Мы могли бы провести большой реванш в боксе. Моими соперниками могли бы стать Оскар, Андерсон и Эвандер Холифилд, — сказал Белфорт.

Белфорт покинул UFC после поражения в мае 2018 года от соотечественника Лиото Мачиды и с тех пор не дрался. Он был победителем турнира UFC в тяжёлом весе и чемпионом организации в полутяжах. В профессиональном боксе Белфорт провёл один поединок в 2006 году и закончил его нокаутом в первом раунде.

Как стало известно ранее, российский боксёр, выступающий во втором полулёгком весе, Марк Урванов 26 июня в Екатеринбурге проведёт бой за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA с венесуэльцем Анхелем Родригесом.