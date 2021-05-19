Легенда UFC хочет сразиться с Де Ла Хойей и Холлифилдом в боксе

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), легендарный 44-летний бразильский боец Витор Белфорт пожелал попробовать свои силы в профессиональном боксе, сообщает
Сейчас я ищу соперника. Слышал, что Оскар Де Ла Хойя хочется с кем-то подраться. Андерсон Силва был бы великолепным вариантом. Мы могли бы провести большой реванш в боксе. Моими соперниками могли бы стать Оскар, Андерсон и Эвандер Холифилд, — сказал Белфорт.
Белфорт покинул UFC после поражения в мае 2018 года от соотечественника Лиото Мачиды и с тех пор не дрался. Он был победителем турнира UFC в тяжёлом весе и чемпионом организации в полутяжах. В профессиональном боксе Белфорт провёл один поединок в 2006 году и закончил его нокаутом в первом раунде.
Как стало известно ранее, российский боксёр, выступающий во втором полулёгком весе, Марк Урванов 26 июня в Екатеринбурге проведёт бой за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA с венесуэльцем Анхелем Родригесом.