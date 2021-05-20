Кувалда Кудряшов: сегодня вытру Романовым пол на ринге

Дмитрий Русская Кувалда Кудряшов возвращается на ринг после полуторогодичного перерыва. В пятницу в Химках он будет бить непобеждённого Евгения Романова, который 13 лет назад нокаутировал самого Деонтея Уайлдера. Правда, к тому времени американец только два года занимался боксом и был больше похож на баскетболиста. Кудряшов — опытный нокаутёр, 23 из 24 боёв выигравший досрочно. Романов такой профи-карьерой похвастаться не может, но именно он считается явным фаворитом боя. Это будет первый поединок в новой весовой категории — Bridgerweight (до 101,6 кг). Организатор шоу — промоутерская компания Gazfight, организованная рэпером Бастой. В интервью NEWS.ru Кудряшов рассказал, почему расклады именно такие, и как он будет разбираться с соперником, победу которого считают почти неизбежной.

— Дмитрий, как прошла подготовка, чем она отличалась от подготовок в 2014-2015 годах, когда вы были непобеждённым проспектом?

— Да всё также. Я давно не боксировал, полтора года была вынужденная пауза, отдых. Зато сейчас с новыми силами и новыми эмоциями — всё как прежде.

— Если сравнить вашу нынешнюю готовность и форму с боями 5-6 лет назад, в чью пользу сравнение будет?

— Конечно, сейчас мне не приходится сгонять вес. Поэтому и подготовка плавненько прошла, и чувствую себя хорошо. Сейчас я готов даже лучше, чем раньше, чувствую себя живым.

— В плане уверенности в себе, что сильнее сказалось на вас: досрочные поражения или бой с Вацлавом Пейсаром, где вы хотя и выиграли, но впервые в жизни, не смогли соперника по-настоящему ударить?

— В плане уверенности на мне ничего плохо не сказывается. Я к каждому бою подхожу, как к последнему. Поэтому не обращаю внимания на предыдущие поединки.

— Полтора года был простой. Почему с тех пор не дрались и какие у вас сейчас отношения с Андреем Рябинским и его промоутерской компанией?

— Мы всегда на связи. Общаемся, поздравляем друг друга с какими-то знаковыми событиями. Сейчас же «Мир бокса» не устраивает никаких шоу, ничего не происходит. А пауза была у всех из-за пандемии. У меня сорвалось три боя, последний из которых должен был состояться в январе.

— До боя, наверняка, вы об этом не думаете, но в самом бою как сказывается тот момент, что вы уже проигрывали? Сковывает движения? Об этом говорят многие эксперты.

— Не знаю, я же не эксперт бокса. Я не помню. Эксперты, может быть, помнят.

— Сергей Ковалёв говорил, что начал ощущать возраст в 33 года. После этой цифры телу стало сложнее выдерживать нагрузки, поэтому поражения начали чередоваться с победами. Вам в этом году будет 36 — как вы ощущаете этот возраст?

— Пока мне 35, но думаю, что стал мудрее. Физически я такой же. Не чувствую, что где-то просел или как-то уступаю более молодым.

Дмитрий Кудряшов vk.com/dmitry__kudryashov

— Романов — вашего возраста, но у него нет никакой карьеры в профи, он побил 14 ребят, которых никто никогда не видел и 45-летнего Сергея Ляховича. Почему он считается фаворитом в этом бою?

— Потому что у меня были поражения. У него богатый любительский опыт. Наверное, на этом строят свои убеждения букмекеры и эксперты. Я тоже был фаворитом и проигрывал. Поэтому для меня эта история не имеет никакого значения.

— Что вы сделаете с ним завтра?

— Вытру им пол на ринге.

— Насколько цель стать чемпионом мира по-прежнему мотивирует вас? Или на этом этапе карьеры вас уже мотивируют другие вещи?

— Я сейчас дерусь за звание претендента на титул чемпиона мира, что меня ещё может мотивировать? Хотя деньги тоже мотивируют. Бабки нужны всем, мы дерёмся за них тоже, конечно.

— Вы говорили, что русский народ не ассоциируется у вас с водкой, а ассоциируется с крепостью духа. Какое ваше отношение к алкоголю: как у Шлеменко, что нельзя пить ни грамма или в меру это можно себе позволять?

— После того, что я сказал, и у вас русский народ не должен ассоциироваться с водкой.

— У меня и не ассоциируется.

— Вот и отлично. Не то чтобы я какой-то ЗОЖник жёсткий. Я просто не люблю пить. Не говорю, что этого нельзя себе позволять, просто я не большой любитель.

— Видели бой Александра Поветкина с Уайтом? Какие мысли были во время и после поединка?

— Ну какие мысли могут быть? Александр переболел коронавирусом. Восстановился он или нет, показал бой.

— Александру Поветкину какой бы вы совет дали после поражения от Уайта? Очень многие, включая Рябинского и Костю Цзю, настоятельно рекомендуют ему больше не драться.

— У Андрея Михайловича и Кости фамилия не Поветкин. Что они могут ему рекомендовать? Он олимпийский чемпион, который провёл большую карьеру. Когда ему надо, тогда он и закончит.

— Вы считаете, он пока вполне готов продолжать?

— Я вообще ничего не могу считать. Это только внутренние ощущения Александра. Если он готов, пускай продолжает. Кто ему может запретить?