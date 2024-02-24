Курбанов проведет поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Магомед Курбанов подерется с Исраилом Мадримовым за титул чемпиона мира WBA

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Магомед Курбанов

Российский боксер Магомед Курбанов, выступающий в уральском промоушене RCC Boxing, проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперником будет Исраил Мадримов из Узбекистана, сообщили корреспонденту NEWS.ru в RCC Boxing.

Встреча запланирована на 8 марта и пройдет в Саудовской Аравии. Титул по версии WBA в первом среднем весе (до 69,8 кг) стал вакантным после того, как американец Джермелл Чарло отказался защищать его в бою с Тимофеем Цзю. Курбанов и Мадримов занимают в рейтинге WBA первую и вторую позиции соответственно.

В активе Курбанова 25 боев в профессионалах. 28-летний россиянин выиграл все 25 своих поединков, 13 из которых — нокаутом. Мадримов выиграл девять боев (шесть — нокаутом) и один проиграл. Главным поединком вечера в этот день в Эр-Рияде станет бой между Энтони Джошуа (27-3) и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

22 февраля стало известно, что российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин проведет свой следующий бой 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) против нигерийца Остина Ннамди.Также в рамках шоу в Майкопе состоится реванш между российскими боксерами Аланом Хугаевым и Вадимом Лубсановым. Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов.