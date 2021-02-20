Куницкая сделала шаг к титульному бою, а Олейник и Орловский — к пенсии

В Лас-Вегасе очередной турнир UFC запомнился сенсацией в тяжёлом весе, где Деррик Льюис нокаутировал Кёртиса Блейдса, Яна Куницкая одержала самую важную в карьере победу, а опытные тяжеловесы Алексей Олейник и Андрей Орловский не выдержали конкуренции с молодыми и перспективными бойцами. NEWS.ru подводит итоги главных боёв турнира.

Льюис нацелился на рекорд

Кёртис Блейдс, после того как отправил в нокаут в стойке пробитого бразильского ветерана и экс-чемпиона UFC Жуниора дос Сантоса, уверовал в свою ударную стойку, что сыграло с ним злую шутку. Первый звоночек от жёсткого удара Льюиса прозвенел ещё в первом раунде, однако Блейдс не придал этому значения и продолжил напирать на соперника в стойке, а в конце первого раунда окончательно уверовал в свою мощь после нескольких успешных комбинаций.

Во втором раунде у него даже получалось перебивать Льюиса, из-за чего Бритва откровенно расслабился. Ничем не замаскированный проход в ноги Чёрный Зверь встретил мощнейшим апперкотом, после которого соперник оказался на полу без сознания, точно так же, как после поединка с Франсисом Нганну, а Льюис не только стал королём тяжёлого веса всех времён по числу нокаутов, но и вышел на второе место по общему количеству побед в истории дивизиона, уступая лишь экс-чемпиону Андрею Орловскому. Судя по тому, что карьера белоруса близится к завершению, у американца неплохие шансы его обойти.

С кем драться Чёрному Зверю?

После сенсационной победы встал логичный вопрос, получил ли Деррик Льюис ещё один шанс завоевать чемпионский титул после того, как он упустил его в поединке с Даниэлем Кормье. Сам боец считает, что в титульной гонке его опередит Джон Джонс, которого наверняка выведут на победителя противостояния Нганну и Стипе Миочича. Однако говоря о конкретном желанном сопернике, Льюис отметил именно последнего. Другим вариантом для него может стать реванш с Александром Волковым, где шансы россиянина будут даже предпочтительнее, или бой с победителем встречи Жаирзинью Розенстрёйка и Сириля Гана.

Куницкая сделала шаг к титулу

В поединке с достаточно однообразной бразильянкой Кетлен Виейрой Яна Куницкая не особенно впечатлила, однако решила исход боя тем, что даже на территории соперницы в клинче и на земле была активнее и нанесла в восемь раз больше ударов. Бразильянке не помогли даже попытки удушения и доминирующие позиции в первом и третьем раунде. Однако бои с соперницами из топ-5, не говоря уже о чемпионке Аманде Нуньес, для Куницкой будут проблемными. Впрочем, победить ей помогли и грамотные подсказки из угла экс-претендента на титул Тьягу Сантоса.

Кетлин Виейра и Яна Куницкая Скан с видео UFC/twitter.com



Олейник пошёл ва-банк и проиграл

На турнире прошли сразу два поединка под девизом «Опыт против молодости», и оба завершились крахом для уважаемых ветеранов UFC. Алексей Олейник оказался не готов к жёсткому размену в стойке с Крисом Докосом и пытался любой ценой войти в клинч и перевести бой в партер. Цену в итоге пришлось заплатить дорогую, поскольку американец не только не потерял равновесия от академичных атак дяди Лёши, но и насовал ему в клинче. Затем после второй попытки сближения Олейник пропустил бесконечную серию ударов, на которую уже никак не мог реагировать, пока его не пощадил Херб Дин.

Для Олейника второе поражение подряд стало лишь третьим таким случаем в его многолетней карьере и вторым таким в UFC. В случае неудачи и в следующем бою получивший улучшенные условия контракта при последнем продлении россиянин может быть уволен из UFC. Тем более Олейник приближается к критическому 45-летнему возрасту, старше которого в UFC не удавалось удержаться никому. По той же причине никогда не сбудется мечта фанатов увидеть в октагоне Фёдора Емельяненко.

Как душили Орловского

Экс-чемпион UFC белорус Андрей Орловский безуспешно пытался остановить молодого британского тяжеловеса Тома Эспинола на пути к элите дивизиона. Все размены в первом раунде оставались в пользу более молодого и резкого соперника, а Орловский находился на грани нокдауна. Во второй пятиминутке он приземлился на пятую точку, а при попытке подняться Эспинол неожиданно прошёл ему за спину и захватил шею. Орловский долго терпел удушающий приём, но в итоге был вынужден сдаться.