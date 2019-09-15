В Ванкувере (Канада) прошёл очередной турнир UFC, где выступили два бойца русского происхождения, а эффектный шоумен Джастин Гейтжи одержал очередную блестящую победу и включился в борьбу за чемпионский пояс в лёгком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

Циркунов повязал перуанский галстук

Канадский боец с русскими корнями Миша Циркунов, похоже, прервал чёрную полосу в своей карьере. Бой с австралийцем Джимми Крютом получился далеко не простым. По ходу боя в партере оба соперника проходили друг другу за спину, но преимуществом эффектно сумел воспользоваться только Циркунов, который сначала отключил руку соперника в боковом контроле, а затем накинул ему на шею перуанский галстук — очень сложный и эффектный удушающий приём с задействованием рук и ног. Логично, что руководство UFC выдало бонус выступавшему дома канадцу за «выступление вечера».

Once a light heavyweight hits rock bottom, then he becomes a contender. Misha Cirkunov (15-5) proves this theory, snapping his funk with the ever-elusive Peruvian Necktie applied to Jimmy Crute! The Latvian Canadian has stopped 13, 11 in round one, and eight by sub. #UFCVancouver pic.twitter.com/dpYCqK29Vv — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г.

Судьи были излишне строги к Крылову

Никита Крылов блестяще начал бой с бразильцем Гловером Тейшейрой. В первом раунде он перехватил инициативу после перевода бразильца в партер, прошёл в маунт и имел возможность завершить поединок удушением из-за спины. Кроме того, Крылов рассёк Тейшейре лицо. Вторая пятиминутка получилась ключевой, но самой сложной для судейства. Тейшейра провёл отличную комбинацию в стойке в начале пятиминутки и потряс Никиту, но концовка раунда осталась за Крыловым, который заблокировал перевод в партер и сам провёл тейкдаун.

Удержать заметное преимущество в третьем раунде Крылов не сумел, хотя все ключи к бою были в его руках. Тейшейра был близок к удушению гильотиной и проведению рычага локтя, но Крылов избежал серьёзных проблем. Даже при проигранном третьем раунде судейское решение было неочевидно. Трое независимых экспертов портала sherdog.com и один из судей у октагона отдали победу украинскому бойцу, однако решающим стал голос двух других боковых судей, объявивших победу Тейшейры. Видимо, слишком сильным оказался эффект третьего раунда. Как говорится, запоминается последнее.

Шахтёру не хватает концентрации

Это уже не первый раз, когда Крылов упустил победу в бою с соперником, который ему по силам. Такое происходило и в первом бою с Овинсом Сен-Прю, и с поляком Яном Блаховичем. Именно нехватка концентрации и отсутствие инстинкта убийцы мешают Шахтёру стать по-настоящему элитным полутяжем и закрепиться в первой десятке рейтинга. Тейшейра же подтвердил статус по-прежнему крепкого гейткипера, который ещё способен стать непреодолимым препятствием для молодых претендентов на пути к вершине. Крылов упустил свой главный шанс и теперь должен заново начинать свой путь наверх, и не факт, что такая возможность заявить о себе у него выпадет в ближайшее время.

Ковбой снова был избит

Дональд Серроне так и не получит нового шанса сразиться за титул UFC и по-прежнему годится лишь на роль гейткипера. В главном бою вечера его, словно поезд, переехал прямолинейный рубака Джастин Гейтжи. Ключевым стало его преимущество в скорости, за счёт которого он опережал Ковбоя. Серроне временами тоже попадал, благо его соперник никогда не отличался надёжной защитой. Развязка наступила в конце первого раунда, когда Серроне провалился в атаке, словил коронный правый хук Гейтжи, а затем добить его было уже делом техники для такого жёсткого ударника, как Гейтжи.

Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г.

Хабиб получил нового потенциального соперника

Пока команда Хабиба Нурмагомедова и руководство UFC заигрывают со всеми возможными претендентами, хотя для фанатов имеет смысл только бой россиянина против Тони Фергюсона, в полку претендентов на пояс в лёгком весе прибыло. Джастин Гейтжи хорош тем, что он очень зрелищный боец, который всегда бьётся в стойке, идёт вперёд и обладает потрясающе крепкой челюстью. Теперь, победив топового бойца Дональда Серроне, он стал легитимным претендентом и следующим в очереди после Тони Фергюсона.

Джастин Гейтжи и Дональд Серроне Zuma\TASS

Для Нурмагомедова это такой же удобный вариант, как Дастин Порье и Конор Макгрегор. То есть соперник вряд ли будет способен защититься от атак Орла в партере, а его опасность в стойке ограничится лишь несколькими секундами, в которые бой будет проходить на ногах. К тому же Гейтжи не отличается потрясающей выносливостью, и в пятираундовом поединке Нурмагомедов его легко измотает. Есть вариант, при котором Гейтжи может стать соперником и для младшего товарища Нурмагомедова Ислама Махачева, который также за счёт борьбы и тактики может остановить популярного американца.