Канадский боец с русскими корнями Миша Циркунов, похоже, прервал чёрную полосу в своей карьере. Бой с австралийцем Джимми Крютом получился далеко не простым. По ходу боя в партере оба соперника проходили друг другу за спину, но преимуществом эффектно сумел воспользоваться только Циркунов, который сначала отключил руку соперника в боковом контроле, а затем накинул ему на шею перуанский галстук — очень сложный и эффектный удушающий приём с задействованием рук и ног. Логично, что руководство UFC выдало бонус выступавшему дома канадцу за «выступление вечера».

Once a light heavyweight hits rock bottom, then he becomes a contender. Misha Cirkunov (15-5) proves this theory, snapping his funk with the ever-elusive Peruvian Necktie applied to Jimmy Crute! The Latvian Canadian has stopped 13, 11 in round one, and eight by sub. #UFCVancouver pic.twitter.com/dpYCqK29Vv