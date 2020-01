Сайборг сразу агрессивно начала бой, сократив дистанцию, но Бадд перехватила инициативу в клинче, но бразильянка провела тейкдаун. В концовке первого раунда Сайборг поскользнулась и отдала позицию в партере. После запрещённого удара коленом рефери поднял спортсменок в стойку, а на последних секундах бразильянка отправила соперницу в нокдаун, забрав раунд.

Этот момент стал переломным и позволил Сайборг забрать инициативу в бою и контролировать его темп. В третьем раунде она сделала ещё один тейкдаун и потрясла соперницу серией мощных ударов сверху, от которой канадку спас гонг. В четвёртом раунде Сайборг с ещё большей жестокостью принялась избивать Бадд до тех пор, пока соперница не рухнула на настил, а рефери не остановил поединок.