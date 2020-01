В первом раунде Колдуэллу удалось затащить бой в партер и взять захват шеи от которого Борич сдался в начале третьей минуты поединка. Теперь соперником Колдуэлла в полуфинале станет соотечественник Эй-Джей Макки.

Former bantamweight kingpin Darrion Caldwell (15-3) is through to the FW Grand Prix semis, sitting down and strangling Ádám Borics in round one to hand the Hungarian hussar his first loss. The erstwhile NCAA wrestling champ is 9-0 at 145 pounds. #Bellator238 pic.twitter.com/HYcOCbsN5k