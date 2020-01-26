https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Северной Каролине завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship, главным событием которого стал поединок топовых тяжеловесов американца Кёртиса Блейдса и экс-чемпиона из Бразилии Жуниора дос Сантоса.

Дос Сантос осторожно начал поединок, опасаясь перевода в партер. Он хорошо защищался от проходов в ноги, но мало атаковал в ответ, а Блейдс пару раз достал его с правой. В начале второго раунда Блейдс жёстко попал с правой и принялся добивать бразильца коленями и размашистыми ударами с обеих рук, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном бою вечера американский легковес Майкл Кьеза победил по очкам экс-чемпиона UFC Рафаэла дос Анжуса.

Как сообщал NEWS.ru, представляющие промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions боксёры Эдуард Скавинский и Станислав Калицкий сохранили ноль в графе «поражения».