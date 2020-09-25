Кремлёв: Олимпиаду надо переносить на 2022 год, боксёры не готовы

https://static.news.ru/photo/a326e74a-ff36-11ea-81a9-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.r

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв рассказал о возможном переносе Олимпиады в Токио с 2021-го на 2022 год.

Я сам пока не понимаю, как провести Олимпиаду, учитывая, что страны наоборот закрываются: Израиль, Европа. Решения нет, всё в подвешенном состоянии. Но хочется, чтобы Игры провели, потому что перенос — это удар для спортсменов, они же готовились, подводили себя к пику формы, а теперь многие полгода вообще не тренировались, — сказал он в интервью NEWS.ru.

Кремлёв добавил, что сейчас неизвестно, какие решения будут приниматься по поводу Олимпиады, «потому что вообще непонятно, как её проводить».

Отбор провести к следующему году вряд ли успеют. Честно говоря, я думаю, что Олимпиаду опять перенесут. Учитывая, как сейчас всё сложно идёт, правильно было бы перенести её на 2022 год. Нереально сейчас быстро что-то лепить, ничего не готово, спортсмены не готовы, — сказал Кремлёв.

Ранее Кремлёв отметил, что не хотел бы видеть поединок между топовыми российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, писал NEWS.ru