Крашер скопировал Бивола. Ковалёв прошёл небитого соперника Сергей Ковалёв дебютировал в первом тяжёлом весе с победы над Тервелом Пулевым

Сергей Ковалёв / Фото Павел Лисицын/РИА Новости

Российский боксёр Сергей Ковалёв единогласным решением судей одолел болгарина Тервела Пулева в американском Инглвуде. NEWS.ru рассказывает про успешный дебют россиянина в первом тяжёлом весе, который состоялся после перерыва в карьере, длившегося два с половиной года.

Настоящий Triller

Организатором вечера бокса выступила компания Triller Fight Club. Это относительно новый «игрок» в боксёрском мире, который создаёт весьма специфические шоу. Например, Майк Тайсон — Рой Джонс и Джейк Пол — Бен Аскрен. Новые «прелести» организаторов пришлось испытать болельщикам, собравшимся на трибунах арены Forum.

Ранние поединки завершились досрочными победами в стартовых раундах. Братья Фернандо-младший, Амадо и Эмилиано Варгасы дружно одержали победы, чем порадовали своего отца Фернандо-старшего, бывшего чемпиона мира, завершившего карьеру в возрасте 30 лет.

Сын Эвандера Холифилда, наоборот, потерпел сенсационное поражение, оказавшись в нокауте во втором раунде. Для его соперника Джармейна Макдональда эта победа стала лишь седьмой в карьере при пяти поражениях. Вряд ли Эвану удастся повторить путь отца.

С окончанием ранних боёв образовалась пауза. В течение первых полутора часов зрители слушали рэп-концерт, а затем ждали окончания поединка между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо, который проходил параллельно с этим вечером. Чарло стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, но не прямую трансляцию боя американца смотрели болельщики в Инглвуде, а повторы триумфа династии Варгасов и поражения Холифилда. С n-надцатого повтора нокауты радовать перестали. В зале раздался свист, а в раздевалке с организаторами конфликтовал Кубрат Пулев — брат соперника Ковалёва, которому также предстояло провести свой бой. В итоге пауза продлилась более двух с половиной часов.

Кубрат Пулев победил Джерри Форреста Соцсети

Пулев-старший и Джерри Форрест, а также Ковалёв и Пулев-младший выходили ринг без особо антуража, словно главным событием вечера был прошедший рэп-концерт. Возможно, так и было задумано, учитывая, что совладельцем Triller Fight Club является рэпер Снуп Догг, который в своё время радовался поражениям Ковалёва от Андре Уорда.

Возвращение Крашера

Кубрат не встретил особого сопротивления от Форреста и закрыл поражение от Энтони Джошуа, которое он потерпел в декабре 2020 года. Теперь своё поражение от Сауля Альвареса предстояло закрыть Ковалёву.

В углу россиянина традиционно находился менеджер Эгис Климас и тренер Бадди Макгирт, который прославился работой с Антонио Тарвером и Артуро Гатти. Ковалёв долгое время испытывал трудности с тренерами в США, но в лице Макгирта нашёл единомышленника, и карьера россиянина обрела второе, а может и третье дыхание.

Предугадать, в каком состоянии выйдет Сергей на ринг, было невозможно, но уже по стартовым раундам стало понятно, что трёхкратный чемпион мира совсем немного уступает сопернику в габаритах и это его совсем не беспокоит. Ковалёв превосходил Пулева в скорости ударов, реакции и перемещениях по рингу.

Российский боксёр Сергей Ковалёв против болгарина Тервела Пулева Соцсети

Тервел начал встречу с энтузиазмом, но быстро перешёл на работу вторым номером и к концу поединка окончательно скис. Притом, что болгарин всю жить выступал в первом тяжёлом весе, и, казалось бы, не должен был уступить в мощи.

Крашер работал рационально, не стараясь завершить встречу нокаутом. Он пользовался своим техническим превосходством, работая по «этажам». Пулев зачастую не знал, откуда придёт новая угроза. Не помог ему и шальной удар локтем, который Тервел нанёс в голову Сергея. Ковалёв даже не моргнул, хотя рефери Рауль Каис на всякий случай предложил россиянину взять паузу на восстановление. Она не потребовалась.

Других ответов на агрессию россиянина у Пулева не нашлось, а Крашер провёл встречу, словно у него и не было длительной паузы в карьере. Причём своим выступлением он напоминал соотечественника Дмитрий Бивола, победившего Сауля Альвареса. Сергей не уповал на нокаут, а тактически грамотно провёл всю встречу, рационально распределив силы на десять раундов. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением: 98-92 (дважды) и 97:93.

Судейская карточка боя Ковалёв - Пулев Владислав Усачёв

Почти одновременно с окончанием поединка обновился рейтинг Boxrec в первом тяжёлом весе, где Ковалёв оказался на четвёртой позиции. Сергей ещё перед боем говорил, что мечтает завершить карьеру, став чемпионом в новом дивизионе. Учитывая его выступление, высокую позицию в рейтинге и возможности потенциальных соперников, мечта Крашера выглядит реальным планом на ближайшие пару лет. Главное, чтобы не вмешалась политика.