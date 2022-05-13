Краш-тест: Ковалёв подерётся с болгарским «быком» Один из лучших боксёров в истории России дебютирует в новом дивизионе в 39 лет!

Сергей Ковалёв / Фото Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт поединок против болгарина Тервела Пулева. Встреча спортсменов в рамках первого тяжёлого веса (до 90,72 кг) пройдёт 14 мая в американском Инглвуде. NEWS.ru ожидает крайне интригующее противостояние.

Ковалёв в новом весе

Небольшим фаворитом поединка открылся российский боксёр, который является куда более титулованным и узнаваемым спортсменом. Относительно недавно россиянин владел тремя поясами чемпиона мира в полутяжёлом весе и реально претендовал как на статус абсолютного чемпиона мира, так и на статус лучшего боксёра мира вне зависимости от весовых категорий.

Сейчас Крашер дебютирует в новом дивизионе. Вызов серьёзный, тем более в 39 лет. Но ощутимой разницы в росте и размахе между ним и соперником нет. Вряд ли и разница в весе будет подавляющей, поскольку Ковалёв неоднократно жаловался на тяжёлую весогонку.

Владислав Усачёв/NEWS.ru

Вероятно, что переход в категорию до 90,7 окажет положительное влияние на скорость и выносливость россиянина. Как минимум, возрастёт ударная мощь. Всех этих качеств не хватило Крашеру в поединке с Саулем Альваресом, который состоялся два с половиной года назад.

Ковалёв ту встречу проиграл, но что хуже, испортил свой имидж в болельщицкой среде. Если перед поединком он излучал уверенность, то после проигрыша обратился к болельщикам и назвал их «профанами». Спортсмен признался, что согласился на бой только из-за огромного гонорара, но осудил фанатов, поставивших деньги на Крашера.

С тех пор на ринг россиянин не выходил. Его поединки с Бектемиром Меликузиевым и Мэном Фаньлуном были сорваны по разным причинным. В итоге пришлось соглашаться на встречу с болгарином Тервелом Пулевым, который внешне напоминает быка. И не удивительно, потому что с начала любительской карьеры он выступает исключительно в первом тяжёлом весе.

Брат Кубрата

На любительской арене младший брат Кубрата Пулева стал бронзовым призёром Олимпиады, проиграв Александру Усику, а также трёхкратным призёром чемпиона Европы, в одном из финалов он уступил Егору Мехонцеву. Но на профессиональном ринге болгарин не впечатляет.

Ровесник Ковалёва набил впечатляющий рекорд исключительно на проходных соперниках. Ни одного серьёзного имени в карьере Тервела не было. Каждый оппонент болгарина играл роль груши для ударов, прячась за блоком и прижавшись к канатам.

Но на этом минусы Пулева не заканчиваются. Он крайне медлителен, у него скудная техническая база из пары постоянных серий и отсутствует природная агрессия. Да и в защите он точно не Шугар Рэй Леонард.

Трудно представить, чтобы Тервел сумел переиграть и победить Сергея по итогам всей дистанции боя. Ковалёв просто тактически более гибкий, умный и разнообразный боксёр, который помимо этого любит и умеет оказывать на соперников серьёзное давление. К тому же на десять раундов россиянина должно хватить.

Наши ожидания

Шанс Пулева заключается только в точном попадании, которое приведёт к нокауту. Такой вариант вовсе не исключён. Ковалёв уже дважды был тяжело нокаутирован, и его умение держать удар сейчас вызывает сомнения, хотя в лучшее годы он просто не замечал агрессии соперников, подавляя их в размене. Притом что в отличие от Руслана Проводникова Ковалёв не собирал все ответные атаки оппонентов своим лбом.

Сергей Ковалёв imago sportfotodienst/Global Look Press

Учитывая, что Сергей не выступал уже два с половиной года, никто не знает, в какой форме россиянин поднимется на ринг и будет ли способен выдерживать давление даже от такого середняка.

Для возрастных бойцов этот поединок, возможно, станет последним шансом заявить о себе на профессиональной арене. Кажется, что мотивации у Пулева должно быть больше, но и с этим утверждением можно поспорить. Ковалёв и сам не прочь под занавес карьеры громко хлопнуть дверью с титулом в новом дивизионе. Но это разговор о будущем.

Ещё ни одному российскому боксёру в истории не удавалось стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Сейчас перед Сергеем есть пример Дмитрия Бивола, который победил в куда более тяжёлых условиях, поэтому и книга о Крашере может пополниться как новыми главами, так и хеппи-эндом.