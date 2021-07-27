Ковид — добро, а папа — зло?: Конор потроллил Хабиба на тему смерти отца

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор потроллил коллегу, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на тему смерти его отца. Запись Конор сделал в Twitter и вскоре удалил её.

Изначально пост сделал Хабиб, он поддержал Дастина Порье после победы над Макгрегором словами «Добро всегда побеждает зло».

В ответ на это Конор написал твит про отца Хабиба.

Ковид — добро, а папа — зло? — написал он. Спустя короткое время твит был удалён.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля 2020 года на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус и из-за его последствий скончался в реанимации одной из больниц Москвы.