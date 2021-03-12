Костя Цзю согласился отрезать свою косичку за миллион долларов

https://static.news.ru/photo/eac5ca3e-83e4-11eb-aef4-96000091f725_660.jpg Костя Дзю Фото: kostyatszyu/instagram.com

Российский боксёр Костя Цзю заявил, что готов избавиться от косички, которую он носит уже долгие годы.

Спортсмен на встрече с поклонниками в Иркутске рассказал, что отрезать своеобразный талисман, бывший с ним все годы карьеры, у него не поднималась рука. Однако Цзю готов решиться на это за солидную компенсацию.

Есть одно желание, могу поделиться с вами. У меня в планах сделать обрезание косички, я её продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота — миллион долларов, — цитирует боксёра KP.RU.

По словам Кости Цзю, в 1988 году его фирменная причёска воспринималась в штыки как партнёрами по команде, так и членами семьи. Сам спортсмен тогда отрастил косичку в знак протеста «против системы», но в итоге причёска стала неотъемлемой частью его образа.

В декабре 2020 года представляющий Австралию боксёр Тимофей Цзю, сын Кости Цзю, победил новозеландца Боуэна Моргана, писал NEWS.ru. Поединок прошёл в Сиднее и завершился нокаутом в первом раунде. 26-летний Цзю сначала отправил соперника в нокдаун левым, а спустя несколько секунд отправил в нокаут правым боковым. В поединке разыгрывались пояса IBF Australasian и WBO Global Super во втором полусреднем весе (до 69 кг).