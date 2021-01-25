Конору Макгрегору запретили драться в ближайшие полгода

https://static.news.ru/photo/046e5c16-5f92-11eb-ac07-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор получил временное отстранение от медицинской комиссии по итогам турнира UFC 257, где он проиграл нокаутом Дастину Порье.

В настоящий момент он получит отстранение на 180 дней от боёв из-за травмы ноги, которое может быть как подтверждено, так и сохранено на основании рентгеновских снимков. Кроме того, ему на месяц запрещены контактные спарринги из-за перенесённого нокаута.

Также отстранение получил российский боец Арман Царукян. Из-за рассечения брови ему нельзя драться в ближайшие 30 дней и проводить спарринги в ближайшие три недели.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, лечившийся от коронавирусной инфекции, выписался из больницы.