«Конор — неинтересно»: команда Хабиба набивает себе цену

В разговорах о том, вернётся Нурмагомедов или нет, скоро будет поставлена точка. И за несколько дней до исторической встречи Хабиба с главой UFC Дэйной Уайтом, интрига закручивается как в неплохом кино. Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз дал комментарий, который наверняка уже услышан и принят во внимание на самом верху.

Вернётся — не вернётся, об этом сейчас гадают все, кому не лень. И как ни странно, подавляющее большинство людей из мира ММА уверены, что Хабиб-таки придёт за 30-й победой. К примеру, в недавнем интервью NEWS.ru, такое мнение высказал боец UFC из Дагестана, живущий во Франции Нассурдин Имавов. Его аргумент очень интересный и в то же время очевидный: «с мамой всегда можно договориться». Это ведь действительно так! Даже если ты дал маме обещание, у неё всегда можно отпроситься.

Но главный человек, который заставляет поклонников смешанных единоборств верить в возвращение Хабиба — это его менеджер, Али Абдель-Азиз. Вот, что он сказал накануне.

Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дэйне надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. Жорж Сен-Пьер? Дэйна столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными... — приводит его слова ТАСС.



Что это, если не попытка набить цену? Дескать, Дэйна, тебе будет сложно уговорить моего парня, но сложно — это не невозможно. Предложение должно быть интересным. А что такое интересно — Хабиб сам говорил прямым текстом — 100 миллионов долларов.

Абдель-Азиз не меньше Уайта заинтересован в возвращении Хабиба, ведь пока его клиент активен - зарабатывает и его менеджер. Клиент заканчивает карьеру и менеджер больше не нужен. Возможно, в случае с Хабибом и Али ситуация другая, они ведь называют друг друга даже не братьями, а семьёй, но в любом случае Абдель-Азизу интересно, чтобы Хабиб снова дрался, это ведь и его деньги тоже.

Абдель-Азиз не в первый раз намекает на то, что Нурмагомедов вернётся. Ещё 10 ноября он сделал в соцсетях недвусмысленную публикацию: 30-0. В мире нет ни одного фаната ММА, который бы не знал, что эти цифры означают. Ещё один бой Хабиба уже тогда многим показался неизбежным. Ведь, вряд ли менеджер будет делать такие громкие заявления без ведома своего работодателя, тем более такого как Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо той публикации, Абдель-Азиз несколько раз высказывался о том, что именно может заставить Хабиба вернуться. И каждый раз речь шла об одном человеке — Жорже Сен-Пьере. Дэйна этот месседж слышит, сам Сен-Пьер тоже, но реален ли этот бой? Почему-то кажется, что нет. По весовой категории не договорятся: Хабиб не поднимется в полусредний, не захочет рисковать, а Сен-Пьер не спустится в лёгкий — не положено это ему по статусу. Он — не меньшая легенда UFC, чем Хабиб, и идти на уступки в этой ситуации не в его интересах.

Дэйна Уайт предвосхищая скорую встречу с Хабибом, сказал, что она займёт около пяти минут: да — да, нет — нет. Торговаться не будут. Сейчас самым реальным сценарием видится такой: Дэйна, как и собирался, предложит Хабибу бой с победителем боя Макгрегор — Порье, гонорар самый большой в карьере россиянина, со всеми процентами от продаж и надбавками — около 100 миллионов. Хабиб отказывается. Почему-то кажется, что он всё-таки, не вернётся. Но как же приятно ошибиться.