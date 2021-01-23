Кикбоксер Алаверди Рамазанов проиграл чемпионский титул One тайцу

https://static.news.ru/photo/6eaab908-5cc2-11eb-93a6-fa163e074e61_660.jpg Алаверди Рамазанов Фото: alaverdi_ramazanov/instagram.com

Российский кикбоксер Алаверди Рамазанов, выступающий в легчайшем весе, проиграл нокаутом во втором раунде тайцу Асанану Пранекпанансри, который завоевал титул чемпиона One.

Таец активно начал работать с первого раунда и сериями жёстких ударов по корпусу несколько раз потряс россиянина. В концовке Рамазанов ответил несколькими неплохими контратаками, но раунд проиграл. Претендент во втором раунде провёл ещё одну жёсткую серию по корпусу и ударом в висок нокаутировал россиянина, который не смог продолжить бой.

Другой российский боец-полусредневес Гаджимурад Абдуллаев победил в поединке по правилам ММА удушающим приёмом в первом раунде шведа Зебазтиана Кадестама.

Как писал NEWS.ru, представители российской Федерации бокса рассказали о датах проведения и призовых фондах наиболее крупных турниров среди мужчин по олимпийскому боксу, которые будут проводиться в течение 2021 года.