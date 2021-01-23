Федерация бокса сообщила о призовых фондах крупнейших турниров

https://static.news.ru/photo/01e17e86-5cba-11eb-b70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Представители российской Федерации бокса рассказали о датах проведения и призовых фондах наиболее крупных турниров среди мужчин по олимпийскому боксу, которые будут проводиться в течение 2021 года.

Чемпионат РФ среди юниоров (от 19 до 22 лет) состоится в Московской области с 24 апреля по 2 мая. Победители получат по 350 тысяч рублей и новую машину, серебряные медалисты — по 250 тысяч, а бронзовые места — по 125.

Командный Кубок страны среди мужчин 19–40 лет пройдёт в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 13 по 20 июня. Команда-чемпион получит 10 млн рублей. Второе место заработает 7 млн рублей, а третье — три.

Чемпионат России по боксу среди мужчин 19–40 лет пройдёт в Кемерово с 25 августа по 4 сентября. За завоёванное золото полагается по 500 тысяч рублей и автомобиль. Вторые места получат по 250 тысяч рублей, а третьи — по 125.

Соответствующее распоряжение подписал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, сообщает пресс-служба.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по греко-римской борьбе, результаты которого будут иметь значение в выборе состава сборной России на чемпионат Европы.

Победителями соревнований, прошедших с 18 по 21 января, в десяти весовых категориях стали Виктор Ведерников (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Алексей Тадыкин (до 63 кг), Артём Сурков (до 67 кг), Чингиз Лабазанов (до 72 кг), Абуязид Манцигов (до 77 кг), Адлан Акиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семёнов (до 130 кг).