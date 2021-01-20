Кьеза победил Мэгни за счёт борьбы в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/3efa2b3e-5b60-11eb-8a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: mikemav22/instagram.com

В главном бою вечера на очередном турнире UFC в Абу-Даби американский полусредневес Майкл Кьеза (18-4) победил по очкам соотечественника Нила Мэгни (24-8).

Кьеза поначалу хорошо двигался, встречал соперника острыми выпадами, уходил от его ударов и первым провёл тейкдаун, сохраняя контроль в партере до конца первого раунда. Почувствовав превосходство в борьбе, он и дальше вязал соперника и бросал на землю, несмотря на его ожесточённое сопротивление. Мэгни был вынужден активнее идти вперёд. Кьеза вязал его в клинче, но сам пропустил тейкдаун и позволил сопернику взять контроль со спины. Однако концовка третьего раунда, прошедшая в упорной борьбе, осталась за Кьезой.

В чемпионских раундах Мэгни мог рассчитывать только на усталость соперника и коренной перелом хода боя, но Кьеза продолжил переводить бой в партер и умело контролировать своего визави. Заключительную пятиминутку Кьеза решил отбегать на безопасном расстоянии, чувствуя значительное преимущество по очкам, а при возможности тянул время в клинче. По итогам пяти раундов все судьи отдали бой Кьезе со счётом 49:46.

Во втором по значимости поединке бразильский полусредневес Варли Алвес победил техническим нокаутом в первом раунде тунисца Мунира Лазеса.

Как сообщал NEWS.ru, российский средневес Омари Ахмедов победил удушением ручным треугольником во втором раунде британца Тома Бриза на турнире UFC в Абу-Даби.