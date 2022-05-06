«Канело» - это машина»: прогноз Магомеда Курбанова на бой Бивола Магомед Курбанов назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с Дмитрием Биволом

Сауль Альварес / Фото Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что россиянину Дмитрию Биволу будет очень трудно победить мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA. Также Курбанов заявил, что успех Бивола в предстоящей встрече принесёт огромную пользу всему российскому боксу.

От души хочу, чтобы Бивол выиграл и показал всему миру, что он — номер один. Выиграет он, выиграет страна и все российские боксёры. Поэтому я желаю ему победы. Но зная, какая машина «Канело», будет сложно. Даю 60 на 40 в пользу Альвареса, но очень хочется победы Бивола, — сказал Курбанов.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из них одержал победу. 11 раз он брал верх досрочно.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину. Мексиканец уже выступал в этом дивизионе, добившись побед над британцем Рокки Филдингом и россиянином Сергеем Ковалёвым.