Камерунский «боевик» отправил спецназовца из Одессы в нокдаун

Что вы знаете о городе Нови-Сад? Уверен, не так много, если почти ничего. Когда речь идёт о Сербии, то на слуху, конечно же, столица — Белград, самый крупный город. Но есть в его истории (столица бывшей Югославии) и печальная страница — бомбардировки со стороны сил НАТО, начавшиеся в конце марта 1999 года и продолжавшиеся вплоть до июня. Одновременно со столицей подвергся атаке альянса и Нови-Сад. Объекты инфраструктуры, а также жилые дома были стёрты с лица земли. На старом Варадинском мосту, который также был уничтожен, погиб 29-летний новисадец Олег Носов. Об этом событии напоминает мемориальный камень, установленный у моста, который, к слову, был полностью восстановлен очень быстро — в 2000 году. Были до бомбардировок и Югославские войны, но это уже другая история.

NEWS.ru

Печальная страница сербского народа в прошлом, на дворе XXI век, но Сербию и весь мир настигла другая напасть — вирус. Пандемия COVID-19 захватила всю планету, из-за чего культурные и массовые мероприятия во многих странах были отменены, либо перенесены. Это касается и спортивной части. Немногие государства решаются проводить крупнейшие турниры, но Нови-Сад рискнул и принял чемпионат мира по самбо. Как прошло мировое первенство и какие меры безопасности были приняты в связи с коронавирусной инфекцией — в материале NEWS.ru из Нови-Сада.

Пузырь

Рейс Москва — Белград. Самбисты сборной России прибыли в столицу Сербии чартерным рейсом с соблюдением всех эпидемиологических норм. До Нови-Сада Международная федерация самбо (ФИАС) и местные организаторы предоставили несколько автобусов для спортсменов, их тренеров и персонала, чтобы минимизировать контакты. Кроме того, был подан отдельный транспорт для представителей СМИ, где рассадка происходила через один ряд, и только по одному человеку. Ну а самый главный атрибут — маски, прочно вошедшие в нашу жизнь. Без них шаг влево, шаг вправо — расстрел.

В ситуации, когда риск заразиться велик, спортсмены, естественно находились в «медицинском пузыре», передвижение только от гостиницы до арены. Обязательное использование антисептика перед выездом и всё те же маски: гостиница, арена, ресторан внутри отеля и т. д. Во время соревнований после каждой схватки маты обрабатывались антисептиком, а сами борцы выходили на ковёр только в защитных средствах — их снимали перед началом схватки. Только в таких, пусть и дискомфортных условиях, можно было проводить чемпионат мира, безусловно, без зрителей. Иначе никак. И даже минимальное количество болельщиков на трибунах было недопустимо. Такой вопрос даже не обсуждался, о чём и заявил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

Нам (ФИАС) изначально сказали, что мы можем провести чемпионат, только без зрителей. Было сказано, или так, или по другому невозможно, — сказал журналистам Елисеев, являющийся также президентом Европейской и Всероссийской федераций самбо.

Конгресс on/off

До турнира был конгресс ФИАС, прошедший за день до начала чемпионата мира. На нём с отчётом выступил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который не смог приехать в Нови-Сад из-за подозрения на COVID-19. Он изолировался по рекомендации врачей. Впрочем, во время конференц-связи Шестаков заверил делегатов конгресса, что с ним всё в порядке.

Прошу не беспокоиться, мои тесты на коронавирус отрицательные, — сказал он, после чего выступил с докладом.

Помимо Шестакова, в режим онлайн вышли большинство глав национальных федераций, не сумевших прибыть в Сербию в связи с эпидемиологической ситуацией. Но кому-то и каким-то чудом всё же удалось вырваться, и все решения ФИАС и обсуждения решали и слушали в режиме реальном.

sambo.sport

Так, бюджет федерации на 2021 год по всемирному развитию самбо составит $4,5 млн — он включает как затраты ФИАС, так и глобальных партнёров, о чём и заявил Елиссев. В свою очередь, Шестаков, продолжая тему развития самбо, заявил, что полным ходом идет строительство Центра самбо и бокса на территории «Лужников».

Надеемся, что в следующем году мы сможем увидеть это уникальное сооружение, — сказал он.

Кроме того, следующий конгресс пройдёт в Москве в рамках чемпионата мира.

Завершился конгресс предложением Елисеева продлить полномочия Шестакова на посту главы ФИАС до ноября 2025 года. Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру россиянина. Поздравляем и радуемся, учитывая, что в мировом спортивном сообществе не очень-то жалуют функционеров из РФ. Но это не про самбо, так как деятельность Шестакова оценивается положительно, к тому же ежедневная работа по включению этого вида спорта в олимпийскую программу приносит свои плоды. Уже в 2021 году на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) ФИАС может стать постоянным членом МОК.

Камерунский «боевик»

Теперь о самом главном — соревнованиях. Давно не секрет, что самбо (самооборона без оружия) — это наш вид спорта, и отечественные спортсмены всегда являются лидерами на всех турнирах.

Так случилось и на ЧМ. В первый день розыгрыша медалей, казалось, что никаких сюрпризов быть и не может. Российские спортсмены ожидаемо взяли большую часть золотых медалей: Елена Бондарева (до 48 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Мухтар Гамзаев (до 57кг., боевое самбо), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Никита Клецков (до 68 кг), Сергей Рябов (до 90 кг)). Бронза — у Татьяны Зенченко (до 72 кг). Мужчины могли увеличить количество золота в боевом самбо (наиболее близко напоминает ММА), но тут появился ОН, камерунец Сейду Нжи Мулу.

Сейду Нжи Мулу Иван Писаренко/Самбо-70

На пути к финалу в категории до 100 кг «боевик» (так неофициально называют спортсменов боевого самбо) Мулу, прибывший в Сербию вообще накануне поединка, неожиданно «вынес» всех: серба, российского бойца ММА Гаджимурада Баширова, а в бою за золото встретился с именитым украинцем Анатолием Волошиновым. Бог ты мой, вскрикнули все. Временами поединок перерастал в уличную драку, но судья вовремя останавливал потасовку, а в концовке Сейду просто отправил Анатолия в нокдаун. Вот тебе на. Свисток арбитра и всё, есть первый в истории чемпионатов мира по самбо золотой медалист из Африки.

Сто процентов растёт новый Рамо Тьери Сокуджу (лучший боец ММА в истории Камеруна, легенда Pride), — резюмировал обозреватель единоборств NEWS.ru Александр Круглов.

Сам Сейду после поединка признался журналистам, что путь к медали был очень долгий.

Путь долгий, который занял не месяцы, а годы, это заслуженная медаль. Я благодарю бога и команду, что этот результат достигнут, — сказал он.

Овации, овации и ещё раз овации! Вот уж точно никто не ожидал такого расклада, когда будет бит полицейский, чемпион мира и Европы из Одессы.

Во второй день ЧМ россияне снова взяли золотые награды. Обладателями медалей высшей пробы стали Вера Лоткова (до 52 кг), Владимир Гладких (до 57 кг), Анастасия Шевченко (до 64 кг), Алексей Иванов (боевое самбо до 82 кг) и Валентин Молдавский (боевое самбо, свыше 100 кг). Серебряные медали достались Вячеславу Михайлину в весе до 100 кг, Бислану Надюкову до 82 кг и Александру Саликову (боевое самбо до 62 кг). Бронза — у Жанары Кусановой (до 80 кг).

В ходе второго соревновательного дня наибольший интерес вызывал российский боец Bellator Молдавский, одолевший в финале украинца Размика Тонояна в категории свыше 100 кг. Валентин никак не может получить титульный бой в Bellator, несмотря на пять побед в промоушене, зато в Сербии стал двукратным чемпионом мира.

В разговоре с NEWS.ru он заявил, что чемпионат выдался тяжёлым.

В первой встрече мне попался узбекистанец, с которым я дрался в 2018 году в финале чемпионата мира. Второй был камерунец Нана Максвелл, очень сильный парень. Хорошо, что получилось быстро послать его в нокдаун и потом уже доработать. А в финале пришлось опять со своим товарищем схлестнуться. В целом я рад, что всё быстро закончилось, так как Размика я знаю очень давно, хорошо к нему отношусь и не хотелось ему наносить серьёзный урон. Рад, что выиграл, и слава богу, — отметил боец.

В заключительный день российские самбисты выиграли семь золотых медалей. Победителями стали Анастасия Валова (до 56 кг), Владимир Ламанов (боевое самбо до 52 кг), Самвел Казарян (до 82 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо до 68 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг, восьмикратный чемпион мира), Алиев Султан (до 90 кг). Серебро — у Александра Матайса (до 62 кг), бронза — у Анастасии Филиппович (до 68 кг).

sambo.sport

Таким образом, Россия выиграла чемпионат мира по самбо, заняв первое место в общекомандном зачете. Помимо этого турнира также прошло и молодёжное первенство, где российские самбисты также стали первыми. Вице-президент ФИАС Сергей Елисеев, подводя итоги ЧМ заявил, что федерация впервые столкнулась с проведением соревнований в условиях, когда пандемия охватила весь мир.

Отрасль спорта находится на грани, есть непонимание того, как развиваться дальше, многие федерации остановили свою работу. Наша международная федерация приняла решение постараться сохранить в этом году хотя бы одно соревнование. Мы благодарим правительство Сербии, мэра города Нови-Сад и сербскую федерацию самбо, которые согласились провести чемпионат мира и молодёжное первенство. Также в такое сложное время проведение турнира было бы невозможно без поддержки со стороны наших друзей и генерального партнера молодёжного первенства и чемпионата мира по самбо ПАО НК «Роснефть», — сказал Елисеев журналистам.

Занавес

Условия, конечно, были тяжелейшие, и надо отдать должное правительству Сербии и администрации города Нови-Сад, которые согласились провести ЧМ. Со стороны ФИАС были приложены феерические усилия, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов: сдача ПЦР-теста на наличие COVID-19 за 72 часа до прибытия в Сербию, создание «чистой зоны» для всех участников соревнований, исключающей появление в ней посторонних людей и так далее.

В итоге, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, сербским организаторам и ФИАС удалось провести чемпионат на славу. Они доказали, что даже в таких условия и при соблюдении всех мер можно спокойно организовывать турниры мирового уровня. И пусть лучше так, пусть будет этот чёртов вирус, который мы все переживём и забудем — это всё же лучше, чем война и бомбардировки, которые останутся в памяти жителей Сербии навсегда. И пусть гостеприимный Новый Сад (буквальный перевод) живёт своей мирной и тихой жизнью на берегу Дуная.

Хвала, Србиjа. Vidimo se ( Спасибо, Сербия. До встречи).