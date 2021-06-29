Капитальный ремонт: как мировой бокс очищается от коррупции

С момента избрания россиянина Умара Кремлёва главой Международной ассоциации бокса (AIBA) прошло полгода. На свой пост он пришёл практически на безальтернативной основе для решения серьёзных задач. Нужно вернуть доверие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) к AIBA, иначе олимпийский бокс не только не вернётся под контроль ассоциации, но и может быть исключён из программы Игр. Проблемы, с которыми столкнулся Кремлёв, касались большого долга AIBA, коррупции и необъективного судейства, отсутствия прозрачности управления и борьбы с допингом. Но решать их пока крайне непросто. Рассказываем, что федерации уже удалось сделать, а что только предстоит.

В Токио без долгов

Умар Кремлёв umar_kremlev/vk.com

В конце мая Кремлёв заявил, что большая часть долгов AIBA, которые составляли около $20 млн, была погашена в течение пяти месяцев его руководства. Кроме того он отметил, что все спонсоры организации будут прозрачны, а AIBA будет открыто предоставлять информацию о расходовании этих средств. Именно способность погасить долги и была ключевым фактором при выборе Кремлёва на пост президента.

Кроме того, реформы затронули саму структуру AIBA. Была принята новая конституция, которая предоставила больше полномочий национальным федерациям и увеличила прозрачность управления. Были созданы новые комитеты: ветеранов и чемпионов, тренеров, судей, медицинский, антидопинговый и женский, призванный решать вопросы гендерного равенства. Также был подписан договор с Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которое будет полностью вести антидопинговую программу и проводить внесоревновательные тесты за счёт AIBA.

Международная ассоциация бокса также предлагает широкую образовательную программу и планирует сделать бесплатными семинары для судей, тренеров, врачей, антидопинговых и других специалистов. При этом вопрос судейства остаётся ключевым. Кремлёв предлагает сделать эту систему прозрачной и компьютеризированной, чтобы исключить коррупционную составляющую. В 1989 году уже была предпринята такая попытка, и её сложно признать удачной. Однако с тех пор технологии шагнули далеко вперёд, а опыт других ударных видов спорта, таких как каратэ и тхэквондо, показывает, что это возможно.

Джонс готов поддержать реформы не на сто, а на тысячу процентов

Рой Джонс royjonesjrofficial/instagram.com

Ярым сторонником новой политики Кремлёва выступил легендарный американский боксёр, а ныне гражданин России Рой Джонс, который как никто другой знаком с судейским беспределом. В 1988 году 19-летнего необычайно талантливого юношу нагло засудили в бою с корейцем в Сеуле, что повлекло первую попытку реформировать судейство в олимпийском боксе.

Я никогда не забуду то чувство, когда они подняли корейскую руку над моей, поэтому мне важно быть частью этой работы по исправлению ошибок. Они были не единственными такими судьями. Целостность спорта с тех пор сильно упала. Умар взялся за это дело, чтобы исправить ситуацию, и это важно. Я хочу идти в ногу с президентом AIBA и убедиться, что это не повторится с другим парнем. Поэтому я выступаю за реформы AIBA не на сто, а на тысячу процентов, — приводит слова Джонса портал Inside the Games.

Помимо будущих реформ судейства, AIBA считает важным исправить ошибки прошлого. 36 судей, работавших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, по-прежнему отстранены от работы, и в их отношении продолжается расследование на предмет коррупционной составляющей. Идут проверки и результатов спорного судейства по итогам других крупных соревнований под эгидой AIBA. Этими расследованиями занимается хорошо известный в России профессор Ричард Макларен. После публикации его доклада о допинговых нарушениях были введены санкции в отношении российского спорта. Работу над коррупцией в AIBA Макларен планирует закончить к августу и опубликовать итоговый отчёт. Следующим этапом расследования станет анализ деятельности должностных лиц за последние 15 лет.

Мы начали работу с 10 июня, получили отличное сотрудничество от AIBA в плане повседневной информации, чтобы мы могли раскрыть, выявить правду и помочь федерации принять участие в сложном процессе самореформирования. Мы смотрим на то, что происходило накануне и во время Игр-2016 в контексте того, что происходило раньше, — рассказал канадский юрист.

МОК по-прежнему сомневается

Ненад Лалович РИА Новости

При этом не стоит думать, что реформы в боксёрской семье проходят гладко и полностью устраивают МОК, который и вынудил федерацию пойти на эти шаги, чтобы вернуть себе руководство олимпийскими боксёрскими турнирами. Так, глава мониторингового комитета МОК и президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович, спасший борьбу от исключения из олимпийской программы, отказал Кремлёву во встрече и в ответном письме предъявил несколько серьёзных претензий. Также скептически о прогрессе AIBA высказывался и Томас Бах.

Суть претензий Лаловича сводится к трём проблемам. Во-первых, хоть исполком AIBA и был переименован в совет директоров, там остались люди, которые работали в федерации во время Олимпиады-2016 и причастны ко всем случившимся скандалам. Во-вторых, Лалович скептически относится к компьютерной системе подсчёта очков и считает, что лучше использовать новую систему судейства, опробованную МОК во время квалификационных турниров к Олимпиаде-2020. Наконец, в МОК недовольны тем, что AIBA заключила соглашение об обеспечении доступа к базе данных организации с компанией, которую возглавляет экс-кандидат в президенты Международной ассоциации бокса Рами Аль-Масри. В этом Международный олимпийский комитет видит конфликт интересов.

Такая позиция Лаловича показывает, что косметическими реформами с частичным изменением структуры и переименованием существующих органов AIBA не отделается. Ремонт нужен капитальный со сносом поросших мхом и отсырелых стен, которые давно мешают развиваться олимпийскому боксу.