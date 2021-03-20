Как Бетербиев крушил немецкую броню

Российский боксёр Артур Бетербиев в первом бою в России нокаутировал в десятом раунде русскоязычного немца Адама Дайнеса, который поразил невероятной стойкостью, позволившей ему провести бой почти до конца. Теперь обладатель поясов WBC и IBF будет готовиться к объединительному бою с соотечественником Дмитрием Биволом, который ближайший поединок проведёт в начале мая.

Возвращение настоящего бокса

Хорошего бокса не было в России давно, а именно со времён финала Всемирной боксёрской серии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. С тех пор наиболее громкие события оборачивались либо явными мисматчами, либо фрик-шоу с участием Александра Емельяненко, Михаила Кокляева, Вячеслава Дацика и других колоритных околобоксёрских персонажей. Федерация же бокса России с третьей попытки сумела организовать долгожданный бой на родине самому сильному и перспективному из российских чемпионов мира — непобеждённому Артуру Бетербиеву, который проводил первый бой за полтора года.

Конечно, изначально соперником чеченца должен был стать китаец Мэн Фаньлун, однако пандемия коронавируса осложнила организацию этого боя до предела. Крепкий немец Адам Дайнес, родившийся в России и прекрасно говорящий по-русски, звёзд с неба не хватал, однако и совсем проходным соперником его не назовёшь, а потому и титулы Артура WBC и IBF были выставлены на этом поединке. В перспективе же вся мировая боксёрская общественность ждёт в этом весе объединительный поединок двух российских чемпионов — Бетербиева и Дмитрия Бивола, который также не побеждён и владеет поясом WBA.

Лёгкая разминка Беспутина и Агрбы и самый интригующий бой

Достойным по именам получился и андеркард турнира, хотя не все бои оказались конкурентными. Александр Беспутин, как и Бетербиев, проводил первый бой в России и первый бой за последние полтора года после того, как в результате очень неоднозначного допингового скандала у него отобрали титул чемпиона мира по версии WBA. Изначально он должен был драться с аргентинцем Максимилиано Вероном, но тот сдал положительный тест на коронавирус и не смог приехать в Москву. В результате на замену был вызван 43-летний украинский джорнимен Виктор Плотников, который честно отработал два раунда, после чего отказался от продолжения боя. Беспутин после боя выглядел откровенно разочарованным и заявил, что следующий бой готов провести хоть завтра.

Не более сложным оказался путь к пятой победе на профессиональном ринге у другого российского левши Харитона Агрбы, выступающего в первом полусреднем весе. Уже первая его серьёзная атака во втором раунде против венесуэльца Элбера Рохаса привела к остановке боя рефери. Честно говоря, в недолгой профессиональной карьере Агрбы встречались куда более серьёзные и стойкие соперники.

В соглавном бою вечера два непобеждённых средневеса — россиянин Павел Силягин и узбек Азизбек Абдугофуров — оспаривали титул WBC Silver, который даёт хорошие перспективы на завоевание и полноценного пояса в ближайшей перспективе. Бой получился бескомпромиссным и конкурентным, особенно первая его половина, когда узбек с нестандартной техникой доставлял россиянину немало проблем. Постепенно Силягин к нему приноровился и переломил ход боя, используя преимущество в длине рук и жёсткие встречные удары, которые разбили Абдугофурову лицо. Павел получил заслуженную победу, но выставленный судьями разгромный счёт был всё же излишним подарком.

Быстрой победы не получилось

За полтора года отсутствия в ринге Артур Бетербиев хорошенько соскучился по боксу, а потому не стал форсировать ход боя и решил получше прочувствовать своего соперника. В конце первого раунда двойка россиянина болтанула Дайнеса вскользь, и рефери открыл счёт, хотя было понятно, что немец несильно потрясён. В дальнейшем он действовал ещё осторожнее, постоянно прижимаясь спиной к канатам. В третьем раунде немцу удалось провались Бетербиева, но на этом его успехи в дебюте боя закончились. У Бетербиева чаще стали проходить серии ударов.

В четвёртом раунде чемпион уже стал надолго запирать соперника в угол, прошивая его защиту апперкотами и ударами по корпусу. Дайнес наносил удары в ответ лишь для того, чтобы выйти из непростого поражения. Цели они, как правило, не достигали, так как немец заметно терял в скорости после жёстких бомбардировок Артура. Россиянин постепенно начал выцеливать соперника, стараясь сначала загнать в угол, а затем достать жёстким ударом с правой. К середине бой принял односторонний характер, а Дайнес вызывал восхищение лишь своей невероятной стойкостью. Он не просто выдерживал град ударов чемпиона, но при этом сохранял осознанность действий в ринге, уходя в самый последний момент перед решительными атаками Бетербиева.

К восьмому раунду единственным актуальным вопросом по исходу боя был, сможет ли Дайнес продержаться все 12 раундов. Артур понимал, что выигрывает один отрезок за другим, а его соперник не обладает достаточной ударной мощью, чтобы его нокаутировать. Бетербиев заставил поволноваться, лишь когда поскользнулся, потому как любое падение в ринге может закончиться травмой, а это, пожалуй, единственный шанс немца на успех. В дальнейшем декорации не менялись. Чемпион зажимал соперника, набрасывал удары, но тот не только не падал, а даже не шатался, но при этом почти ничего не делал в ответ.

В десятом раунде, когда появились реальные опасения, что Бетербиев не сможет завершить бой досрочно, он всё же попал жёстко с правой, после чего немец оказался на земле и по его виду было заметно, что он не поднимется. Это не был чистый нокаут, но угол Дайнеса выбросил полотенце, сохранив здоровье своему бойцу. Казавшийся лёгкой прогулкой бой стал не таким простым для двойного чемпиона, и ему пришлось хорошенько попотеть, а заодно и вспомнить подзабытые уже за полтора года навыки нокаутёра. Теперь осталось посмотреть в деле 1 мая Дмитрия Бивола, после чего стороны боксёров могут приступать к переговорам.