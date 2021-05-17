Кадыров: не знал бойца Шлеменко, считал его актёром или блогером

https://static.news.ru/photo/418de04c-b796-11eb-bbad-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе очередного эфира в Instagram высказался об известном российском бойце ММА Александре Шлеменко.

Я даже не знал Шлеменко. Слушал его и думал, что он актёр или блогер — везде он болтает, каждый день даёт интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях, как он выступает, — сказал Кадыров.

Также Кадыров отметил, что ему нравится, как дерётся экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, хоть он и хулиган и не является мусульманином.

Ранее президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявлял, что не знает, кто такой Александр Шлеменко, когда его спросили о возможном подписании бойца в организацию.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram объяснил, почему назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проектом американского промоушена.